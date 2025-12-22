Gobierno de México logró acuerdos para acotar la Garantía Fiscal para el Mundial

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que por medio de negociaciones, distintas autoridades, lograron establecer nuevos acuerdos y acotaciones en mesas de trabajo con la FIFA y FEMEXFUT para adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018.
Dicha garantía fue firmada en el sexenio de Peña Nieto con el objetivo de asegurar que México fuera parte de la sede conjunta del Mundial de Fútbol 2026, en la que se conciliaron exenciones generales de impuestos federales y locales, así como a la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.
El documento señala:
“México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos.”
Al respecto, los acuerdos de entendimiento mutuo entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la FIFA se enlistan a continuación:
- Se logró acotar la vigencia de la Garantía Gubernamental para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026.
- La Garantía Gubernamental contemplaba beneficios fiscales amplios y de alcance general, mismos que este gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado.
- Actualmente, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales. Aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional, sí deberán pagar ISR.
- Estos límites a la aplicación de la Garantía Gubernamental se lograron a través de acuerdos, sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia.
- De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, se estima que la Copa Mundial de Fútbol refuerce la imagen de nuestro país como potencia turística mundial, atrayendo a más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales con una derrama de hasta 3 mil millones de dólares de divisas, además de generar un mayor dinamismo en el empleo y en la actividad económica.