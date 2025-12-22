Gobierno de México logró acuerdos para acotar la Garantía Fiscal para el Mundial

Claudia Sheinbaum junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que por medio de negociaciones, distintas autoridades, lograron establecer nuevos acuerdos y acotaciones en mesas de trabajo con la FIFA y FEMEXFUT para adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018.

Dicha garantía fue firmada en el sexenio de Peña Nieto con el objetivo de asegurar que México fuera parte de la sede conjunta del Mundial de Fútbol 2026, en la que se conciliaron exenciones generales de impuestos federales y locales, así como a la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.

El documento señala:

“México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos.”

Al respecto, los acuerdos de entendimiento mutuo entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la FIFA se enlistan a continuación: