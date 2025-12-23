Detienen a Jaime Toral, influencer que amenazaba y explotaba a “Doña Lety” para sus videos

Detención de Jaime Toral (x)

El influencer Jaime Torral que se dio a conocer por los videos que hacia de “Doña Lety”, señora de la tercera edad que había sido privada de la libertad por él para difundir contenido en TikTok, fue aprehendido en la comunidad de Zacapoaxtla, en Puebla.

Autoridades estatales de la que es originario habían lanzado una recompensa de hasta 300 mil pesos para quien tuviera información que diera con su captura. Se cumplimentó la orden de aprehensión en Puebla por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación.

“Los elementos de Zacapoaxtla aseguraron al creador de contenido sobre la calle Arista en el centro de la ciudad, luego de recibir un reporte del sistema de emergencias 911 tras un llamado ciudadano el cual identifico y alerto como la persona que fuera boletinada por la Fiscalía de Veracruz”, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad de Zacapoaxtla.

Además del secuestro de Doña Lety, Toral es acusado de otros casos, como la desaparición de una mujer que salia con él.