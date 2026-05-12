Avance en la huelga del Monte de Piedad: sindicato tendrá nueva consulta para definir la reapertura de sucursales

Avances Huelga Monte de Piedad A siete meses del comienzo de la huelga del Sindicato de Trabajadores en el Monte de Piedad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presenta una propuesta para llegar a un acuerdo.

El Nacional Monte de Piedad comunicó que el Sindicato de Trabajadores accedieron a analizar la propuesta de solución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de avanzar hacia un acuerdo que logre resolver y finalizar la huelga que ha rebasado los siete meses de duración.

De acuerdo con el vocero Aldo Torres, esta propuesta significa una vía concreta para llegar a una resolución que satisfaga a las dos partes involucradas y, de esta forma, levantar el paro que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Monte de Piedad alrededor de la República Mexicana.

Actualización Huelga Monte de Piedad: la institución emite comunicado sobre una propuesta de solución

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la institución informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó una propuesta de solución que contempla la realización de un dictamen que sea valorado y votado por las personas trabajadoras, representando la oportunidad de privilegiar el diálogo y construir acuerdos.

El propósito de esta propuesta consiste en recuperar la estabilidad laboral y y operativa en beneficio de trabajadores, trabajadoras, el público cliente y la propia institución.

Según Aldo Torres, vocero del Nacional Monte de Piedad, el sindicato huelguista muestra “disposición para conocer y analizar el dictamen de la autoridad laboral”, destacando la oportunidad de avanzar hacia una solución que finalice el conflicto que mantiene cerradas más de 300 sucursales de la institución en el país.

En el comunicado, el Monte de Piedad reafirma su “apertura y buena fe” para procurar el equilibrio entre los intereses de las personas trabajadoras y la viabilidad institucional, priorizando un mecanismo legal, democrático y de transparencia.

Patronato del Monte de Piedad no acude al diálogo del lunes 11 de mayo

A pesar de que la institución ha reiterado su disposición y apertura al diálogo con el Sindicato de Trabajadores para la resolución de la huelga, el patronato rechazó que sus integrantes comparecieran este lunes ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos colectivos.

Por medio de un escrito firmado por su apoderado legal, Mauricio de la Cruz Castañeda, el patronato argumentó que “no existe disposición legal que obligue a los miembros, en su calidad de personas físicas, a presentarse a pláticas conciliatorias”, destacando especialmente que la institución ya cuenta con representantes legales debidamente facultados para tomar decisiones.

No obstante, debido a la apertura al diálogo, el tribunal laboral citó nuevamente para el viernes 15 de mayo, a las 11 de la mañana, para reunirse con la jueza Graciela Treviño Garza. Mientras que, en consecuencia a su ausencia en la reunión del lunes 11 de mayo, el patronato recibirá una sanción.

Por otra parte, Arturo Zayún —dirigente sindical— señaló que “es falso” que el Sindicato haya aceptado la propuesta de solución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmando que los trabajadores y trabajadoras en huelga no aceptarán ningún dictamen emitido por una autoridad diferente.

“El juzgado es la actividad rectora la que debe de llevar en primer lugar las pláticas conciliatorias, independiente del orden judicial que debe seguir en el proceso”, declarón Zayún.

Soluciones que el Sindicato de Trabajadores pide para levantar la Huelga en Monte de Piedad

Las personas trabajadoras denuncian principalmente el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024 —tras la huelga anterior—, violaciones sistemáticas al CCT (Contrato Colectivo de Trabajo) y una serie de prácticas laborales que, según reportan, deterioraron las condiciones de trabajo.

Durante la movilización, también se han reportado despidos injustificados, hostigamiento laboral, ampliación de la jornada sin una renumeración económica y reducción de prestaciones pactadas anteriormente.

Debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, se le exige una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como sus salarios.

En contraste, los trabajadores demandan incrementos salariales y respeto al contrato de trabajo, además de la reinstalación de los despedidos injustificados realizados hasta ahora.