En abril el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuye en un 40%

Marcela Figueroa FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el Reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de abril del 2026. La información incluye datos de las 32 Fiscalías estatales del país y la actividad a 19 meses (septiembre 2024) del inicio del sexenio presidencial de la mandataria Claudia Sheinbaum.

La primera gráfica que explico Figueroa Franco despliega el promedio diario de homicidio doloso por mes a nivel nacional en el que destaca la disminución del 40 por ciento en el promedio diario. La reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de hace dos años. Si se comparan los números de abril de cada uno de los estados, la gráfica muestra que el 53 por ciento del total de los casos se concentraron en ocho entidades: Chihuahua (8.2%), Guanajuato (8.2%), Morelos (7.1%), Baja California (6.4%), Sinaloa (6.4%), Estado de México (5.7%), Veracruz (5.6%) y Guerrero (5.3%).

Los delitos de alto impacto a nivel nacional, se analizaron del año 2018 al dato preliminar de lo que va del 2026, y se puede observar una tendencia sostenida a la baja; mientras que hace 8 años el promedio diario era de 969.4, en los primeros 4 meses del año presente la cifra se redujo a 461.5. Esto quiere decir que ha habido una disminución del 52 por ciento.

De enero a abril del 2025 al mismo periodo de meses del 2026, la disminución de algunos delitos de alto impacto a nivel nacional, ha sido del -28.8% en el caso del secuestro extorsivo, del -1.7% de robo a casa habitación con violencia, del -15.0% de robo a negocio con violencia, y -8.4% de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

Toda esta información va a estar disponible en los próximos días en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.