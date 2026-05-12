La Federación detiene a líderes de células crimínales y evita el consumo de millones de dosis de droga

Omar García Harfuch FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer las acciones más relevantes realizadas en la últimas semanas.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación institucional con los 32 estados de la República, se llevaron acabo diversas detenciones de líderes de células crimínales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas vinculadas con delitos que afectan directamente a la población. Los crímenes incluyen homicidios, extorción, tráficos de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible y lavado de dinero.

Este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas utilizado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburo que había sido localizado en marzo del año pasado.

“En seguimiento de estas investigaciones, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron cuatro ordenes de cateo en Nuevo León donde fue detenido José Antonio ”N", identificado como uno de los líderes de una célula delictiva vinculado con operación con recursos de presencia delictiva y contrabando de combustible", explicó Harfuch.

En el operativo fueron detenidas otras tres personas y se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos y animales exóticos. Conforme a la investigación, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura que se dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos que provienen de Estados Unidos. Para ocultar el origen ilícito de los recursos utilizaron esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros.

Otra de las acciones tuvo lugar el pasado 6 de mayo en el Estado de Morelos en donde se implementó un despliegue operativo en Jiutepec donde se detuvo a Rodolfo “N”, identificado como líder del grupo delictivo Los Linos. Además, también se detuvo a Carlos “N”, señalado como uno de los principales operadores de la organización criminal. Este grupo está principalmente relacionado con los delitos de extorción, homicidio, robo de vehículo y transporte de cocaína de Centro América a Estados Unidos.

En esta operación en conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el personal fue agredido por integrantes de Los Linos, por lo que los elementos actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos. Ocasionado que dos agentes de la SSPC terminaran heridos y trasladados para recibir atención médica especializada. Por otro lado, uno de los agresores perdió la vida y se aseguraron armas largas, armas cortas, cartuchos, dosis de droga y equipo de comunicación.

En Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad realizaron recorridos de prevención y disuasión del delito en Culiacán en donde identificaron a integrantes de la facción Los Mayos. Durante las actividades operativas el personal fue agredido con disparos de arma de fuego. Asimismo, se realizaron diversas detenciones, se aseguraron 6 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos.

En Nayarit, como resultado de 19 meses de trabajo de gabinete y campo, se realizó un operativo táctico, aeromóvil y terrestre para detener a Audias “N”, identificado como jefe regional del CJNG y objetivo prioritario para las autoridades federales.

Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorción desde el 6 de junio del 2025 al 30 de abril del 2026 se ha logrado la detención de 1,310 extorsionadores en distintas entidades del país.

Para concluir su participación, Harfuch informó que del primero de octubre del 2024 al 30 de abril del 2026 se aseguraron 28,031 armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y 5 millones 480 mil 854 pastillas de fentanilo. Y en 22 estados de la República se han desmantelado 2,337 laboratorios clandestinos y arreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y el consumo de millones de dosis de droga.