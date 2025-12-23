México ofrece ante la ONU mediación en conflicto Venezuela-EU México hace un llamado a favor de una solución pacífica ante la situación de Venezuela (Rogelio Morales Ponce)

México hace un llamado a favor de una solución pacífica ante la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitándole que se realicen oficios para contribuir a desescalar las tensiones.

Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó que le corresponde al pueblo venezolano determinar su futuro político.

Esto sucedió durante la sesión informativa en el marco del tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”, llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Venezuela.

En su intervención, Héctor Vasconcelos mencionó que debido a las tensiones crecientes en relación con Venezuela, le corresponde a la ONU actuar conforme al derecho internacional si la paz internacional se ve amenazada.

Ya que, considerando el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe, estos representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, indicó que es importante preservar el espacio de convivencia pacífica como contribución a la paz internacional.

¿Cuál es la postura de México sobre el conflicto en Venezuela?

Durante su participación, Héctor Vasconcelos fijó la postura de México sobre el conflicto en Venezuela mencionando que, con base en los principios constitucionales de política exterior de México como la no intervención, la solución pacífica de controversias y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, instan a una conciliación mediante el diálogo.

“Reiteramos, firmemente, que sin importar el país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver, en el largo plazo, las diferencias existentes.” Fue lo mencionado por el representante de México en la ONU.

Del mismo modo, afirmó que desde 2019, México ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela.

“México reitera que corresponde, exclusivamente, al pueblo venezolano determinar su futuro político. Por ello, hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación.” Agregó en su posicionamiento Héctor Vasconcelos.

También solicitó a la ONU actuar conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual está orientado a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias.

Finalmente, afirmó que así como lo ha manifestado de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional.