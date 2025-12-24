Qué pasó con “El Mochaorejas”: ¿saldrá libre Daniel Arizmendi?

Mochaorejas El secuestrador Daniel Arizmendi López fue absuelto de uno de sus delitos

Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, fue absuelto de un delito de secuestro por una jueza federal, quien además ordenó su inmediata libertad en esa causa penal.

¿Saldrá de prisión el Mochaorejas?

Aunque la resolución ordena la libertad inmediata de Arizmendi respecto de ese proceso, la jueza dejó asentado que la medida no implica su salida automática del penal. El secuestrador continúa recluido debido a otros expedientes y sentencias que siguen vigentes y que lo mantienen bajo custodia en el penal del El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó absolver a Daniel Arizmendi del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. El fallo se sustentó en la insuficiencia de las pruebas aportadas en su momento por la entonces Procuraduría General de la República.

Historial de “El Mochaorejas”

Daniel Arizmendi López nació el 22 de julio de 1958 en Nezahualcóyotl, Estado de México, dentro de una familia de escasos recursos. Abandonó la escuela en el primer año de secundaria y trabajó en el taller familiar, donde el ingreso resultaba insuficiente para sostener a su hogar.

Fue parte de la policía estatal, etapa en la que entró en contacto con actividades delictivas como el robo de autos. Tras ser dado de baja, optó por delinquir de tiempo completo. Primero robó vehículos y después encontró en el secuestro una vía para obtener dinero rápido, según versiones recogidas en los expedientes judiciales y entrevistas.

Entre 1996 y 1997, junto con su hermano Aureliano y otros cómplices, encabezó una de las bandas de secuestradores más violentas del país. Su sello criminal consistía en mutilar a las víctimas, especialmente cortándoles una oreja, para presionar a las familias durante las negociaciones de rescate. En ese periodo se habrían obtenido más de 10 millones de dólares en pagos ilícitos.

La organización fue detenida en agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México, durante un operativo en el que se aseguraron grandes cantidades de dinero en efectivo, monedas de oro y divisas extranjeras.

Detención de Daniel Arizmendi López "El Mochaorejas" El secuestrador está en El Altiplano (Cuartoscuro)

A la banda se le atribuyen alrededor de 200 secuestros, incluidos los de empresarios extranjeros, así como homicidios cometidos durante su operación criminal. En 2003, Arizmendi fue sentenciado a 393 años de prisión por diversos delitos que lo mantienen en la cárcel.