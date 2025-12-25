Calendario de la SEP: fechas oficiales de descanso que tendrán los estudiantes en 2026 Continúan las vacaciones de invierno y aquí te contamos cuáles serán las fechas de descanso para los niños este 2026 (Margarito Pérez Retana)

Aunque continúan las vacaciones de invierno con el inicio próximo del 2026, muchas personas se preguntan cuándo volverán a descansar los menores del hogar en este ciclo escolar.

Las vacaciones de invierno iniciaron el pasado lunes 22 de diciembre para todos los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria cuya escuela esté incorporada a la SEP.

Estas vacaciones, que finalizarán el martes 6 de enero de 2026, después de la llegada de los Reyes Magos, aunque los niños regresarán hasta el lunes 12 de enero, abarcarán 15 días de vacaciones sin contar los fines de semana.

Por lo que, si estas vacaciones no te son suficientes, aquí te decimos cuáles serán los días de descanso para los niños durante el 2026.

Días de descanso y vacaciones del ciclo escolar 2025–2026 de la SEP

El ciclo escolar 2025-2026 contempla los meses de septiembre (cuando inicia el año escolar) hasta el 15 de julio, fecha en la que finaliza, por lo que aquí te presentamos cuáles son los días de descanso que tendrán los menores del hogar este 2026:

Vacaciones:

La SEP contempla dos periodos de vacaciones para cada periodo escolar, el primero son las vacaciones de invierno y el segundo, más corto, corresponde a las vacaciones de Semana Santa.

Este receso escolar es de dos semanas, en las que en una de ellas se celebra la Semana Santa e iniciará del 30 de marzo al 10 de abril, siendo que se reanudarán las actividades escolares hasta el lunes 13 de abril.

Días feriados:

El calendario de la SEP contempla para el 2026 cinco días feriados antes de que concluya el ciclo escolar 2025–2026 y serán los siguientes:

Lunes 2 de febrero: por la conmemoración del Día de la Constitución, que es el 5 de febrero.

por la conmemoración del Día de la Constitución, que es el 5 de febrero. Lunes 16 de marzo: por el Natalicio de Benito Juárez, el cual se celebra el tercer lunes de marzo.

por el Natalicio de Benito Juárez, el cual se celebra el tercer lunes de marzo. Viernes 1 de mayo: porque se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores.

porque se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Lunes 5 de mayo: Se conmemora la Batalla de Puebla.

Se conmemora la Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Por el Día del Maestro.

Días sin clases por juntas de Consejos Técnicos Escolares

Las juntas de Consejos Técnicos Escolares se realizan cada último viernes del mes y las componen el director de la escuela y los docentes con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones para abordar problemáticas, logros y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

Para este 2026, únicamente han sido contempladas 5 sesiones de Consejos Técnicos Escolares para el ciclo escolar 2025-2026:

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Con lo anterior, contemplando los días sin clases para los alumnos por las juntas de Consejos Técnicos Escolares, los días feriados y las vacaciones, los niños para el 2026 tendrán 20 días sin escuela, sin contemplar los fines de semana.