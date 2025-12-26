Muerte asistida: ¿En qué países es legal la eutanasia que proponen aprobar en México?

Propuesta para legalizar la 'muerte asistida' en México Diputada de Morena propone iniciativa para legalizar la muerte asistida en México; la Secretaría de Salud tendría la responsabilidad de emitir los lineamientos.

La Diputada Federal de Morena, Naty Poob Jiménez Vázquez, presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, con el objetivo de que esta práctica no sea considerada delito siempre y cuando se realice conforme a la ley y por personal médico autorizado.

Naty Jiménez busca reformar disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con esta iniciativa, precisando que la muerte asistida —también conocida como eutanasia— podrá aplicarse únicamente a personas mayores de 18 años de edad, quienes deben presentar una solicitud por escrito.

Muerte asistida en México: ¿Cómo funcionaría?

La propuesta liderada por la diputada federal de Morena, Naty Poob Jiménez, busca modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que el “suicidio asistido” a solicitud de la persona, en situción de sufrimiento irreversible o enfermedad terminal, no se considere delito ni genere responsabilidad civil.

La iniciativa define a la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido”, resaltando también la aprobación previa de autoridades competentes.

Este proyecto plantea que sólo las personas mayores de 18 años podrán solicitar la eutanasia, deseo que deberá ser expresado por escrito y presentarse ante el Comité de Bioética, el cual determinará la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud.

De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Salud será la encargada de emitir los protocolos, requisitos y tiempos de reflexión que deberán cumplirse antes de la realización de la muerte asistida para aprobación y posterior ejecución.

Al mismo tiempo, la iniciativa puntualiza que el personal médico involucrado en la práctica de la eutanasia legalizada deberá ser autorizado por la Secretaría de Salud; también, señala que dicho personal médico podrá negarse a realizarlo en cualquier momento.

¿Cuándo se legalizará la eutanasia en México?

La legalización de la muerte asistida en México es sólo una iniciativa recientemente presentada en la propuesta de Jiménez Vásquez, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, ya que —hasta el momento— está expresamente prohibida en el país, del mismo modo se especifica la prohibición del “homicidio por piedad”.

Sin embargo, los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad que se realizó en el año 2022, reveló que un porcentaje de 68.6 de los encuestados y encuestadas consideran que las personas en situación de enfermedad terminal o que enfrentan sufrimiento inevitable, deberían tener derecho a la opción de adelantar su muerte de forma pacífica.

¿En qué países es legal la eutanasia?

A pesar de que la muerte asistida es todavía un delito en el país mexicano, existen otros en los que esta práctica está legalizada y es señalada como un derecho, de los ciudadanos y ciudadanas, el tomar la decisión de una muerte digna.

En América Latina, Colombia destaca como el país líder en regulaciones respecto a esta práctica, pero sus avances han sido únicamente jurisprudenciales y administrativos, por lo que aún no existe una reglamentación de eutanasia expedida por el Congreso de la República. Sin embargo, ha logrado la despenalización.

Otros países, como Perú, se ha despenalizado la eutanasia para casos específicos como el de Ana Estrada o el de María Benito; ésta última solicitó el retiro de su soporte vital para tener una muerte digna, petición que fue aceptada tras un proceso judicial.

En Ecuador, la muerte asistida también fue despenalizada ante la Corte Constitucional a petición de Paola Roldán, después de que enfermara de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Hasta el momento, existen siete países en los que la eutanasia está reglamentada:

Países Bajos (Holanda).

Bélgica.

Luxemburgo.

Canadá.

Estados de Victoria y Western Australia (Australia).

España.

En cuanto a la despenalización de la muerte asistida, diez países son los que conforman la lista: