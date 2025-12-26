Profeco recuerda las compensaciones justas en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos

La Procuraduría Federal del Consumidor recuerda las compensaciones a las que tienen derecho los usuarios de vuelos civiles en caso de inconvenientes como retrasos, cancelaciones o sobreventa de boletos.

En primer lugar, es importante señalar que en México, los derechos de las y los viajeros están protegidos por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el vuelo se retrasa por causas atribuibles a la aerolínea, como fallas técnicas, problemas operativos o sobreventa, las personas afectadas tienen diversos derechos según el tiempo de retraso.

En caso de una o dos horas de retraso los usuarios pueden solicitar alimentos y bebidas no alcohólicas o descuentos en vuelos futuros.

Si el retraso es de dos a cuatro horas, se pueden pedir alimentos, bebidas, acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos; también una compensación parcial mediante vales o reembolso.

Cuando es por más de cuatro horas o cancelación, el derecho es a reembolso total del boleto (incluyendo tarifa de aeropuerto), reubicación en otro vuelo sin costo adicional y una compensación económica mínima del 25% del valor del boleto o trayecto no utilizado.

En el caso de vuelos sobrevendidos, los pasajeros pueden solicitar la reubicación en el siguiente vuelo disponible sin costo alguno, y además recibir una compensación adicional no menor al 25% del valor del boleto. La Profeco recomienda llegar puntual al abordaje y guardar el comprobante de check-in ya que respalda el derecho.

En caso de que la aerolínea no cumpla con lo establecido las personas pueden acudir a su módulo de atención en el aeropuerto y pedir una explicación sobre la demora o cancelación. Para ello, se aconseja conservar los boletos, recibos y comprobantes de gastos adicionales.

Las aerolíneas deben publicar claramente sus políticas de compensación, mismas que se pueden consultar en su página web, en el portal de la ProfecoPolíticas de aerolíneas profeco.gob.mx/politicasaviacion; en los mostradores de atención al cliente en aeropuertos, y también se puede revisar si cuenta con su contrato de adhesión registrado en Profeco.