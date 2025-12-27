Hacienda y Sener ratifican pacto para mantener precio de la gasolina abajo de 24 pesos por litro

mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos El acuerdo voluntario con empresarios gasolineros sigue vigente desde marzo y no se verá afectado por la actualización del IEPS (Archivo/EFE)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía (Sener) confirmaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina continúa en marcha y sin cambios; manteniendo el objetivo de que la gasolina regular, este por debajo de los 24 pesos por litro en todo el país.

De acuerdo con ambas dependencias, este esquema opera desde el 1 de marzo del 2025 y se basa en un acuerdo voluntario con empresas gasolineras, diseñado para dar certeza a los consumidores y evitar alzas bruscas en el precio del combustible de uso más común.

Según lo informado, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, que entra en vigor a partir del 1 de enero, no impactará la estrategia ni se reflejará en incrementos para el público ya que el pacto contempla mecanismos para absorber estos ajustes sin trasladarlos al precio final.

Este esfuerzo de coordinación no solo involucra a Hacienda y Energía, también participan las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, además de Petróleos Mexicanos.