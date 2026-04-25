Se confirma: agentes de EU fallecidos en Chihuahua, sin permiso para operar en México

Los agentes de investigación de EU muertos en Chihuahua habían entrado al país sin informar el tipo de actividades que realizarían, usando una visa de visitante extranjero y, el segundo, un permiso diplomático.

La irregularidad de su labor en Chihuahua queda confirmada y se desvanece cualquier referencia a su participación en labores de capacitación (argumento del gobierno estatal de Maru Campos), para lo que tampoco tenían permiso.

El Gabinete de Seguridad federal oficializó este sábado los resultados de su revisión del caso Chihuahua, aquel en el que dos elementos estadunidenses de investigación murieron luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio

El gobierno mexicano expresó igualmente su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas en ese operativo, dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses, durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril, mismo que reveló la presencia extranjera en labores de combate al delito, algo prohibido constitucionalmente desde hace un año a razón de una reforma legal impulsada por la Presidenta Sheinbaum.

La información difundida ayer por el Gabinete de Seguridad pone en una situación delicadísima a la gobernadora Maru Campos, cuyo gobierno ha permitido este tipo de intervención de agentes de EU.

“La legislación mexicana es clara”, indicó en comunicado el Gabinete de Seguridad, “no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica”.

“Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático”, se agregó.

Por tanto, los agentes estadunidenses no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional y “se precisa que el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.