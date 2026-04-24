Muere el empresario Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex El empresario Alfredo Achar Tussie murió a los 85 años; durante su carrera profesional se destacó por su filantropía (Universidad Anáhuac)

Alfredo Achar Tussie, empresario y fundador de Comex, murió a los 85 años este viernes 24 de abril, según se informó en diferentes medios.

La noticia fue confirmada por Javier Sosa Mejía, presidente de PPG Industries, empresa la cual adquirió Comex en 2014 por 2,300 millones de dólares.

En el mensaje de despedida, compartido a través de su cuenta de LinkedIn, Javier Sosa describe a Alfredo Achar Tussie como un hombre con “gran espíritu emprendedor” y un “empresario ejemplar”.

“Una inspiración por su espíritu joven, su generosidad, humildad y alegría; gran padre, abuelo, ejemplo en su comunidad y un modelo de cómo ser una buena persona integralmente para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y trabajar con él”, compartió Javier Sosa.

¿Quién fue Alfredo Achar Tussie?

Alfredo Achar Tussie fue un empresario mexicano, nacido el 18 de marzo de 1941 en la Ciudad de México, conocido principalmente por ser el Director General Corporativo de Comex en 1988, Presidente Ejecutivo en 2005 y convertirse posteriormente en el Presidente del Consejo de dicha empresa.

Bajo su liderazgo, Comex se expandió a nivel internacional, llegando a contar con más de 4 mil puntos de venta, colocándose como una empresa líder en el mercado.

Alfredo Achar Tussie y su labor filantrópica

Además de su papel como empresario, Alfredo Achar Tussie también se desempeñó como un importante filántropo, pues a lo largo de su vida fundó organizaciones sociales como Fundación Activa, Fundación ProEmpleo Productivo y el Fondo Nacional de Becas.

También formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Papalote Museo del Niño.

Asimismo, dentro de su trayectoria profesional y filantrópica, fue merecedor del Premio Gran Orden de la Reforma, Premio Good Partner/Responsabilidad para la Prosperidad para Comex y el Premio Nacional a la Filantropía.

Asimismo, en 2023, la Universidad Anáhuac le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su destacada trayectoria empresarial y social, siendo, de acuerdo con ellos, un “ejemplo de emprendimiento e innovación de alcance internacional”.

Sobre su muerte, la Fundación ProEmpleo publicó un mensaje lamentando su deceso:

“Con gratitud reconocemos su visión y entrega en la creación de esta institución dedicada a impulsar a personas emprendedoras en México. Su ejemplo permanecerá siempre con nosotros”, compartieron en sus redes sociales.