Se mantiene Plan DN-III-E en Veracruz tras intensas lluvias

Permanece Plan DN-III-E en Veracruz

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen el Plan DN-III-E en Veracruz tras las torrenciales lluvias registradas en la zona.

La Secretaría de Defensa Nacional informó que 100 integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades municipales y estatales, continúan apoyando a la población en la región afectada.

Dio a conocer que algunos de los trabajos realizados en la localidad de La Palma, municipio de Catemaco, entre ellos el desazolve del puente No. 1 ubicado en el acceso principal de la localidad.

Detalló que se retiraron 200 metros cúbicos de lodo, así como 360 metros lineales de basura en calles y banquetas.

También se colocaron 3 mil costales sobre el margen del río “La Palma” y se retiraron 63 metros cúbicos de palizada removida del margen del río.

Se hizo el desazolve de 200 viviendas y se retiraron 15 árboles que obstruían el paso de agua en un puente.

Este sábado continuaron las labores de limpieza en calles, banquetas y canales; se entregaron despensas en la localidad El Ciruelo, en el municipio de Saltabarranca.

Con motivo del desborde del rio San Agustín, en dicho municipio, se vieron afectados caminos de 9 comunidades, por lo que mientras se realizan trabajos de recuperación, la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano apoyan en el traslado y entrega de 169 despensas que benefician a más de 670 personas de esta localidad.

La dependencia también lamentó el fallecimiento de una persona en el municipio de San Andrés Tuxtla, tras ser arrastrada al intentar cruzar un arroyo, se informó que las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes y brindan acompañamiento a sus familiares.

Las autoridades estatales y de la Defensa hacen un llamado a las y los ciudadanos a no cruzar ríos, arroyos ni vialidades inundadas; a mantenerse informados a través de canales oficiales CNPCmx y de conaguamx y a atender las recomendaciones de Protección Civil.

“Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de la población veracruzana, ante las diversas afectaciones meteorológicas”, precisó la dependencia.