Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emite recomendaciones para evitar estafa en renta de inmuebles

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes relacionados con anuncios de renta de inmuebles publlicados en redes sociales y ofreció una serie de recomendaciones para que las personas que buscan casa o departamento en renta no sean víctimas de estos engaños online.

Las estafas en línea están creciendo en un contexto en el que muchas personas utilizan plataformas digitales para buscar viviendas a renta. Según la SSPC, los delincuentes publican anuncios que parecen atractivos al ofrecer inmuebles a precios muy bajos o con descripciones tentadoras. Una vez que alguien se interesa en la oferta, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los estafadores presentan identificaciones falsas, contratos apócrifos o piden depósitos adelantados para “asegurar” la renta. Después de que la persona realiza el pago, los anuncios desaparecen y los presuntos arrendadores dejan de responder.

Ante esta situación, la SSPC, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, recomendó extremar precauciones y seguir una serie de pasos para detectar y evitar posibles fraudes. Entre las principales asesorías está verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial. Además, el nombre que aparezca en la identificación debe coincidir con los documentos legales del inmueble o con los registros en el Registro Público de la Propiedad.

La Secretaría también aconseja realizar una visita presencial al inmuble siempre que sea posible. Si no se puede acudir en persona, una videollamada en tiempo real donde se muestre tanto el interior como el exterior del lugar puede servir como medida para comprobar que la propiedad existe y que la publicación no es falsa.

Otro de los puntos clave de la recomendación es desconfiar de precios sospechosamente bajos. Ofertas que estén muy por debajo del promedio de mercado suelen ser una señal de alerta de fraude. Asimismo, la SSPC sugirió evitar pagos adelantados sin contar con un contrato de arrendamiento firmado con condiciones claras.

Además, se recomienda no cerrar acuerdos únicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería, protegiendo siempre los datos personales y evitando compartir información sensible o bancaria sin confirmar la legitimidad del arrendador y de la propiedad. También es ideal utilizar métodos de pago rastreables, como transferencia bancaria a cuentas que estén a nombre del arrendador, para mantener un registro claro de cualquier transacción.

La SSPC enfatizó que si alguien requiere orientación o desea presentar una denuncia, puede ponerse en contacto con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad. Este servicio es seguro y confidencial, y en caso de no conocer el número, la ciudadanía puede consultar el directorio disponible en la Ciberguía del sitio oficial de la SSPC.

Con estas acciones y recomendaciones, la SSPC refrenda su compromiso con la prevención de ciberdelitos y la seguridad de los usuarios en el entorno digital, promoviendo el uso responsable de las plataformas en línea y la protección de las personas que buscan rentar una vivienda.