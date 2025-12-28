Escenario complejo para México en 2026: incertidumbre, economía estancada e inseguridad: Coparmex

La inseguridad es uno de los factores que inhibe la inversión en México FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

Para el sector empresarial del país cerramos 2025 en un contexto complejo para México: la economía permanece prácticamente estancada, la inversión enfrenta alta incertidumbre, el clima institucional debilita la confianza y la seguridad sigue limitando la actividad productiva y la atracción de capital.

“Este cierre confirma que el principal desafío no es financiero, sino la falta de certidumbre, Estado de Derecho y condiciones que generen confianza para invertir y generar empleo formal”, advierte el sector empresarial del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex), advierte que el cierre de 2025 deja lecciones claras: México requiere certidumbre institucional, pleno respeto al Estado de Derecho y condiciones efectivas de seguridad para impulsar inversión, crecimiento y empleo formal.

“El bajo dinamismo económico, la caída de la inversión y la insuficiente generación del empleo formal, confirman la necesidad de reorientar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas”, advierte

El organismo empresarial aseveró que los datos muestran un crecimiento insuficiente, menor dinamismo del empleo formal y la urgencia de reenfocar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas, reglas claras y condiciones básicas de seguridad para personas y empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas.

Advierte que en los primeros nueve meses de 2025, el PIB creció apenas 0.4% anual. En el tercer trimestre cayó 0.3% trimestral y 0.2% anual, confirmando un desempeño débil.

El Indicador Global de la Actividad Económica –agrega--presentó una contracción anual de 0.6% en septiembre, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa crecimiento nulo.

Por eso no fue todo, pues la inversión fija bruta cayó 8.4% anual en septiembre, acumulando 13 meses con caídas, y la confianza empresarial se mantuvo en 48.6 puntos en octubre, hilando ocho meses en terreno pesimista.

“Estos indicadores confirman que el principal freno al crecimiento es la falta de certidumbre para invertir.”, alerta

La Coparmex recordó que el entorno político de 2025 estuvo marcado por reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional sobre todo la judicial, pero también en materia de defensa de los derechos y debilitamiento de las instituciones electorales.

En consecuencia, la implementación de la reforma del Poder Judicial generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica, explicó

Aseveró que estas decisiones incrementan la percepción de riesgo, lo que se traduce en menor inversión y menor crecimiento. Además, el debate público se concentró en disputas políticas, dejando en segundo plano la construcción de acuerdos de largo plazo en temas estratégicos como seguridad, Estado de Derecho, competitividad y desarrollo regional, limitando el aprovechamiento del nearshoring.

De igual manera explicó que la generación de empleo formal fue insuficiente: a noviembre se han creado un promedio mensual de 54 mil 500 empleos, menor al promedio del año anterior a pesar de que ya incluyen a los trabajadores de plataformas.