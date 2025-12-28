Hospital general del ISSSTE en Querétaro beneficia a derechohabientes con cirugías de cataratas

Jornada oftalmológica en ISSSTE Querétaro Hospital General del ISSSTE en Querétaro beneficia a derechohabientes con jornada de atención oftalmológica en beneficio de 102 derechohabientes con cataratas

Un equipo multidisciplinario del Hospital General de Querétaro del ISSSTE realizaron una jornada de atención médica, para atender pendientes quirúrgicos al realizar una cirugías de cataratas en benefició de 102 derechohabientes.

El coordinador de apoyo a los Servicios Médicos en el HG de Querétaro del ISSSTE, Ibzan Yair Romo López, destacó que en dicha jornada, que se llevó a cabo hace mes y medio, participó un equipo conformado por 11 personas, quienes tuvieron como objetivo mejorar la visión del mayor número de derechohabientes que requieren este procedimiento quirúrgico.

La atención a la derechohabiencia se llevó a cabo en fines de semana, de 9:00 a 17:00 horas, con un tiempo estimado de entre 5 a 7 minutos por cada paciente atendido, dependiendo de la complejidad de cada paciente, y se atendió en promedio a

Pacientes 51 por día (sábados y domingos).

Enfatizó que la intervención es relativamente indolora porque se le pone anestesia óptica previa, y al final se quedan con pastillas para prevenir cualquier complicación postquirúrgica”, detalló.

Romo López agregó que, por parte del Hospital General de Querétaro, estuvo presente un oftalmólogo; tres enfermeras circulantes y dos quirúrgicas, que ayudaron dentro del quirófano; dos camilleros para el traslado de pacientes, y otras tres personas de enfermería para la preparación de los derechohabientes, así como personal administrativo con la logística y atención a los familiares.

Asimismo, refirió que cada paciente tarda alrededor de un mes para recuperarse totalmente, aunque en algunos casos, pueden regresar a sus actividades habituales en un tiempo mínimo de 15 días.

En este sentido, destacó la importancia de que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha procurado que se cuenten con los insumos necesarios para atender con éxito a esta cifra de pacientes, ya que “contar con los insumos necesarios es de gran apoyo tanto para nosotros como institución, como para los pacientes, puesto que a nosotros nos ayuda a sacar a tiempo los pendientes quirúrgicos y a beneficiar a más derechohabientes que tiene tiempo esperando su cirugía”, enfatizó.