Continúan las pruebas periciales en lugar del accidente del Tren Interoceánico: FGR

Accidentes de Tren Interoceánico y Aeronave en Texas Semana de tragedias para Semar causó 18 muertes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en seguimiento al accidente en el Corredor Interoceánico, se han llevado a cabo diversas diligencias con la finalidad de continuar con la integración de la carpeta de investigación.

Inmediatamente, explicó la FGR, se enviaron agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como a policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, se realizó el resguardo de la zona, policías federales ministeriales han entrevistado a testigos y víctimas, además de realizar inspecciones del lugar y del tren; en tanto, peritos han realizado la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

Conforme al personal pericial que labora en la zona desde la tarde del 28 de diciembre, se incluye la presencia de expertos en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

“Desde el primer momento, se ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, autoridades estatales, tales como Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina)”.

“La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro. Tan pronto se tengan mayores elementos, se darán a conocer de inmediato”, afianzó la institución.