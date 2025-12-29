Estas son las empresas responsables de la construcción del Tren Interoceánico

La construcción y rehabilitación del Tren Interoceánico, proyecto clave del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha estado a cargo de diversas empresas constructoras, tanto mexicanas como extranjeras, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina (Semar), dependencia responsable de la administración del proyecto.

El objetivo del corredor es conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del sureste mexicano, mediante infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial.

Mota-Engil, el principal contratista

Una de las compañías con mayor participación en el proyecto es Mota-Engil México, filial de la constructora portuguesa, que obtuvo contratos para la rehabilitación de más de 300 kilómetros de vías férreas, además de la construcción y desarrollo de varios Polos de Desarrollo para el Bienestar, entre ellos los ubicados en Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Otras empresas participantes

Además de Mota-Engil, otras empresas han sido adjudicadas con distintos tramos y polos industriales del corredor:

Grupo Constructor Urcedic , encargado del desarrollo del polo de San Juan Evangelista , en Veracruz.

, encargado del desarrollo del polo de , en Veracruz. Proistmo, empresa responsable del polo de Texistepec, uno de los puntos estratégicos del corredor.

Coordinación del proyecto

Todas las obras del Tren Interoceánico se realizan bajo la supervisión del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo operado por la Secretaría de Marina, que se encarga de las licitaciones, contratos y seguimiento de los trabajos.

Un proyecto estratégico para el sureste

El Tren Interoceánico es considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, ya que busca impulsar el desarrollo económico, generar empleos y fortalecer la conectividad logística del sureste mexicano, además de posicionar a México como una alternativa al Canal de Panamá para el traslado de mercancías.