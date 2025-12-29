Gobierno Federal entregará $30 mil a heridos y familiares de víctimas del Tren Interoceánico

Gobierno otorgará apoyo económico a afectados del accidente del Tren Interoceánico. Sheinbaum confirma apoyo de 30 mil pesos a familias y heridos. (Agencia EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo a las personas lesionadas por el accidente ocurrido el 28 de diciembre en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca.

La mandataria mexicana, acudió a la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Claudia Sheinbaum supervisa hospitales y anuncia apoyos tras accidente del Tren Interoceánico

La jefa del ejecutivo afirmó que los apoyos ya comenzaron a distribuirse y que el Estado asumirá los gastos médicos.

La Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evaluarán apoyos adicionales en los próximos días.

Durante el recorrido confirmó que el Gobierno Federal entregará apoyos de 30 mil pesos a familiares de las víctimas y personas heridas, con el fin de cubrir gastos inmediatos como traslados, medicamentos y necesidades urgentes.

En la visita la acompañaron integrantes del gabinete, entre ellos el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Poblete Calderón. También asistieron autoridades del IMSS e ISSSTE para supervisar la atención hospitalaria.

Según datos de Gobernación, 34 personas continúan hospitalizadas y reciben atención especializada. Asimismo, se confirmó la entrega de cuerpos a los familiares de las 13 personas fallecidas.

El Gobierno habilitó la línea 55 22 30 21 06 para brindar orientación, trámites y acompañamiento a víctimas y deudos.

La administración reiteró que el objetivo es garantizar apoyo económico y atención médica sin distinción.