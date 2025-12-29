Identifican al periodista Israel Enrique Gallegos Soto entre las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autoridades y medios locales confirmaron el fallecimiento del periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto

Autoridades y medios locales confirmaron el fallecimiento del periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien perdió la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca, mientras la unidad cubría la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Luego del accidente, Gallegos Soto fue reportado como desaparecido, ya que su nombre no figuraba en los primeros listados de personas lesionadas ni entre las víctimas mortales. Tras varias horas de búsqueda, se confirmó que se encontraba entre los fallecidos.

Así ocurrió el accidente

El descarrilamiento se registró en una zona del Istmo de Tehuantepec, cuando el tren tomó una curva y varios vagones salieron de las vías. En el convoy viajaban más de 240 pasajeros, además de tripulación. El saldo preliminar del accidente dejó decenas de personas heridas, algunas de ellas en estado grave y múltiples víctimas mortales.

Situación de su acompañante

La esposa del periodista, quien también viajaba en el tren, fue localizada con vida y trasladada a un hospital de la región para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud.

Reacciones del gremio periodístico

Organizaciones y colegas del ámbito periodístico lamentaron la muerte de Israel Enrique Gallegos Soto, a quien recordaron como un comunicador comprometido con su labor y con una amplia trayectoria en medios locales. Diversos mensajes de condolencias fueron dirigidos a su familia y seres queridos.

Investigación en curso

Las autoridades federales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del descarrilamiento, mientras continúan las labores de atención a los heridos y el acompañamiento a las familias de las víctimas.