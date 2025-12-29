INFONAVIT construye viviendas dignas y bien ubicadas para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos

. .

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha transformado su modelo habitacional para garantizar viviendas dignas, bien ubicadas y accesibles, especialmente para quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos. Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, estas casas están diseñadas para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

. .

Las viviendas cuentan con al menos 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor y baño completo. Están ubicadas cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo, y ofrecen servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y conexión con transporte público. Además, incluyen áreas verdes, espacios de convivencia y estacionamiento, que favorecen la integración social.

Con un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del precio de mercado, estas viviendas pueden adquirirse mediante crédito INFONAVIT. Para acceder, se requiere:

Tener al menos 6 meses de antigüedad laboral

Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales

No contar con crédito vigente en el Instituto

Los desarrollos están adaptados al clima y cultura de cada región, construidos bajo normas oficiales de seguridad, y pensados para brindar bienestar y calidad de vida en entornos seguros y modernos.

. .

La entrega de estas viviendas inició en octubre de 2025 en todo el país, como parte de una estrategia para reducir el rezago habitacional entre los sectores de menores ingresos. Para conocer la oferta disponible y mantener actualizados tus datos, puedes ingresar a Mi Cuenta INFONAVIT o acudir a los Centros de Servicio INFONAVIT.

Con esta iniciativa, el Instituto reafirma su carácter social y humanista, asegurando que las personas más vulnerables puedan ejercer su derecho a una vivienda segura, digna y bien planificada.