Nacional

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista de las 70 personas que permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca, accidente que hasta el momento ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas

Publican lista de personas hospitalizadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Por Santiago Altuzarra
Publican lista de personas hospitalizadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda. Las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a distintos centros hospitalarios de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los municipios de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

La lista publicada incluye nombre, edad y hospital en el que cada persona recibe atención médica. Entre los pacientes se encuentran 11 menores de edad y 10 adultos mayores, quienes continúan bajo supervisión médica.

Personas hospitalizadas tras el accidente:

  1. Abigail Lizarraga Arias, 34, Hospital de Juchitán
  2. Abril Solórzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán
  3. Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán
  4. Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán
  5. Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán
  6. Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D, Hospital de Juchitán
  7. Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán
  8. Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán
  9. Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán
  10. Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán
  11. María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán
  12. Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán
  13. Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán
  14. Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán
  15. Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán
  16. Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán
  17. Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán
  18. Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán
  19. Ulises Jáuregui García, 51, Hospital de Juchitán
  20. Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán
  21. Víctor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán
  22. Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán
  23. Ariadna Hernández Hernández, 33, Hospital General de Salina Cruz
  24. Ian Oswaldo López Hernández, 12, Hospital General de Salina Cruz
  25. Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital de Ixtepec
  26. Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital de Ixtepec
  27. Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital de Ixtepec
  28. Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital de Ixtepec
  29. Ereida López Ordaz, 54, Hospital de Ixtepec
  30. Felipe Calvo Chiapas, 33, Hospital de Ixtepec
  31. Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital de Ixtepec
  32. Gustavo Alejandro del Toro González, 36, Hospital de Ixtepec
  33. Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital de Ixtepec
  34. María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital de Ixtepec
  35. Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital de Ixtepec
  36. Alexia Cerquedo Mejía, 20, Hospital de Matías Romero
  37. Alexis Iglesias Temichs, 20, Hospital de Matías Romero
  38. Alexis Ríos Gallegos, 17, Hospital de Matías Romero
  39. Alma Jasive Bemol Albores, 32, Hospital de Matías Romero
  40. Alonso Ríos Gallegos, 11, Hospital de Matías Romero
  41. Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Hospital de Matías Romero
  42. Claudia Gallegos Castillo, 38, Hospital de Matías Romero
  43. Dulce Nayeli López Morales, 31, Hospital de Matías Romero
  44. Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Hospital de Matías Romero
  45. Emérit Daniel Ríos López, 8, Hospital de Matías Romero
  46. Feliciano Cruz Benítez, 46, Hospital de Matías Romero
  47. Flor Temichs Cinta, 47, Hospital de Matías Romero
  48. Gustavo Ríos Ponce, 38, Hospital de Matías Romero
  49. Indira Lara Pineda, 32, Hospital de Matías Romero
  50. Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Hospital de Matías Romero
  51. Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Hospital de Matías Romero
  52. Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Hospital de Matías Romero
  53. Joana Osorio Castro, 19, Hospital de Matías Romero
  54. José Luis Fabre Pazarro, 37, Hospital de Matías Romero
  55. José Matías Fabre Falcón, 7, Hospital de Matías Romero
  56. Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Hospital de Matías Romero
  57. Juan Manuel Iglesias López, 45, Hospital de Matías Romero
  58. Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Hospital de Matías Romero
  59. Lindoro Hernández Ortiz, 78, Hospital de Matías Romero
  60. María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Hospital de Matías Romero
  61. Melani Arum Laureano Bemol, 7, Hospital de Matías Romero
  62. Paola Laureano Bemol, 4, Hospital de Matías Romero
  63. Regina Torres Castro, 3, Hospital de Matías Romero
  64. Vuleni Vázquez Flores, 24, Hospital de Matías Romero
  65. Ronaldo Domínguez Ramírez, 61, Hospital de Tehuantepec
  66. Libertad Domínguez Rosales, 25, Hospital de Tehuantepec
  67. Alfonso Lara Pineda, 26, Hospital de Tehuantepec
  68. Gabriela Moreno Vásquez, 49, Hospital de Tehuantepec
  69. Karla Ortiz López, 19, Hospital de Tehuantepec
  70. Efrén Palacios Pacheco, 61, Hospital de Tehuantepec

Las autoridades informaron que se mantiene habilitada una línea de atención con el propósito de atender e informar a los familiares de las personas afectadas (55 2230 2106).

Tendencias