Publican lista de personas hospitalizadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda. Las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a distintos centros hospitalarios de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los municipios de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.
La lista publicada incluye nombre, edad y hospital en el que cada persona recibe atención médica. Entre los pacientes se encuentran 11 menores de edad y 10 adultos mayores, quienes continúan bajo supervisión médica.
Personas hospitalizadas tras el accidente:
- Abigail Lizarraga Arias, 34, Hospital de Juchitán
- Abril Solórzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán
- Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán
- Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán
- Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D, Hospital de Juchitán
- Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán
- Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán
- Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán
- Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán
- María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán
- Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán
- Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán
- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán
- Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán
- Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán
- Ulises Jáuregui García, 51, Hospital de Juchitán
- Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán
- Víctor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán
- Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán
- Ariadna Hernández Hernández, 33, Hospital General de Salina Cruz
- Ian Oswaldo López Hernández, 12, Hospital General de Salina Cruz
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital de Ixtepec
- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital de Ixtepec
- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital de Ixtepec
- Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital de Ixtepec
- Ereida López Ordaz, 54, Hospital de Ixtepec
- Felipe Calvo Chiapas, 33, Hospital de Ixtepec
- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital de Ixtepec
- Gustavo Alejandro del Toro González, 36, Hospital de Ixtepec
- Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital de Ixtepec
- María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital de Ixtepec
- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital de Ixtepec
- Alexia Cerquedo Mejía, 20, Hospital de Matías Romero
- Alexis Iglesias Temichs, 20, Hospital de Matías Romero
- Alexis Ríos Gallegos, 17, Hospital de Matías Romero
- Alma Jasive Bemol Albores, 32, Hospital de Matías Romero
- Alonso Ríos Gallegos, 11, Hospital de Matías Romero
- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Hospital de Matías Romero
- Claudia Gallegos Castillo, 38, Hospital de Matías Romero
- Dulce Nayeli López Morales, 31, Hospital de Matías Romero
- Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Hospital de Matías Romero
- Emérit Daniel Ríos López, 8, Hospital de Matías Romero
- Feliciano Cruz Benítez, 46, Hospital de Matías Romero
- Flor Temichs Cinta, 47, Hospital de Matías Romero
- Gustavo Ríos Ponce, 38, Hospital de Matías Romero
- Indira Lara Pineda, 32, Hospital de Matías Romero
- Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Hospital de Matías Romero
- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Hospital de Matías Romero
- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Hospital de Matías Romero
- Joana Osorio Castro, 19, Hospital de Matías Romero
- José Luis Fabre Pazarro, 37, Hospital de Matías Romero
- José Matías Fabre Falcón, 7, Hospital de Matías Romero
- Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Hospital de Matías Romero
- Juan Manuel Iglesias López, 45, Hospital de Matías Romero
- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Hospital de Matías Romero
- Lindoro Hernández Ortiz, 78, Hospital de Matías Romero
- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Hospital de Matías Romero
- Melani Arum Laureano Bemol, 7, Hospital de Matías Romero
- Paola Laureano Bemol, 4, Hospital de Matías Romero
- Regina Torres Castro, 3, Hospital de Matías Romero
- Vuleni Vázquez Flores, 24, Hospital de Matías Romero
- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61, Hospital de Tehuantepec
- Libertad Domínguez Rosales, 25, Hospital de Tehuantepec
- Alfonso Lara Pineda, 26, Hospital de Tehuantepec
- Gabriela Moreno Vásquez, 49, Hospital de Tehuantepec
- Karla Ortiz López, 19, Hospital de Tehuantepec
- Efrén Palacios Pacheco, 61, Hospital de Tehuantepec
Las autoridades informaron que se mantiene habilitada una línea de atención con el propósito de atender e informar a los familiares de las personas afectadas (55 2230 2106).