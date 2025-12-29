Publican lista de personas hospitalizadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda. Las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a distintos centros hospitalarios de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los municipios de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

La lista publicada incluye nombre, edad y hospital en el que cada persona recibe atención médica. Entre los pacientes se encuentran 11 menores de edad y 10 adultos mayores, quienes continúan bajo supervisión médica.

Personas hospitalizadas tras el accidente:

Abigail Lizarraga Arias, 34, Hospital de Juchitán Abril Solórzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D, Hospital de Juchitán Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán Ulises Jáuregui García, 51, Hospital de Juchitán Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán Víctor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán Ariadna Hernández Hernández, 33, Hospital General de Salina Cruz Ian Oswaldo López Hernández, 12, Hospital General de Salina Cruz Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital de Ixtepec Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital de Ixtepec Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital de Ixtepec Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital de Ixtepec Ereida López Ordaz, 54, Hospital de Ixtepec Felipe Calvo Chiapas, 33, Hospital de Ixtepec Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital de Ixtepec Gustavo Alejandro del Toro González, 36, Hospital de Ixtepec Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital de Ixtepec María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital de Ixtepec Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital de Ixtepec Alexia Cerquedo Mejía, 20, Hospital de Matías Romero Alexis Iglesias Temichs, 20, Hospital de Matías Romero Alexis Ríos Gallegos, 17, Hospital de Matías Romero Alma Jasive Bemol Albores, 32, Hospital de Matías Romero Alonso Ríos Gallegos, 11, Hospital de Matías Romero Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Hospital de Matías Romero Claudia Gallegos Castillo, 38, Hospital de Matías Romero Dulce Nayeli López Morales, 31, Hospital de Matías Romero Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Hospital de Matías Romero Emérit Daniel Ríos López, 8, Hospital de Matías Romero Feliciano Cruz Benítez, 46, Hospital de Matías Romero Flor Temichs Cinta, 47, Hospital de Matías Romero Gustavo Ríos Ponce, 38, Hospital de Matías Romero Indira Lara Pineda, 32, Hospital de Matías Romero Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Hospital de Matías Romero Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Hospital de Matías Romero Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Hospital de Matías Romero Joana Osorio Castro, 19, Hospital de Matías Romero José Luis Fabre Pazarro, 37, Hospital de Matías Romero José Matías Fabre Falcón, 7, Hospital de Matías Romero Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Hospital de Matías Romero Juan Manuel Iglesias López, 45, Hospital de Matías Romero Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Hospital de Matías Romero Lindoro Hernández Ortiz, 78, Hospital de Matías Romero María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Hospital de Matías Romero Melani Arum Laureano Bemol, 7, Hospital de Matías Romero Paola Laureano Bemol, 4, Hospital de Matías Romero Regina Torres Castro, 3, Hospital de Matías Romero Vuleni Vázquez Flores, 24, Hospital de Matías Romero Ronaldo Domínguez Ramírez, 61, Hospital de Tehuantepec Libertad Domínguez Rosales, 25, Hospital de Tehuantepec Alfonso Lara Pineda, 26, Hospital de Tehuantepec Gabriela Moreno Vásquez, 49, Hospital de Tehuantepec Karla Ortiz López, 19, Hospital de Tehuantepec Efrén Palacios Pacheco, 61, Hospital de Tehuantepec

Las autoridades informaron que se mantiene habilitada una línea de atención con el propósito de atender e informar a los familiares de las personas afectadas (55 2230 2106).