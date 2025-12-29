¿Quién es Alberto ‘El Prieto’, empresario asesinado en el ataque a Lamborghini en Jalisco?

El comerciante del Mercado de Abastos fue una de las víctimas del ataque armado ocurrido en Zapopan

El empresario Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, fue identificado como una de las víctimas mortales del ataque armado contra una camioneta Lamborghini registrado en los límites de Zapopan y Guadalajara, Jalisco, un hecho que generó conmoción por la violencia y el número de personas afectadas.

Perfil del empresario

Alberto Prieto era un comerciante y bodeguero del Mercado de Abastos de Guadalajara, donde se dedicaba principalmente a la venta y distribución de granos, cereales y abarrotes. Además, tenía participación en empresas de transporte y logística, lo que lo convirtió en una figura conocida dentro del sector comercial mayorista del estado.

En el ámbito local era identificado por el apodo de “El Prieto”, nombre con el que era reconocido dentro del mercado y entre otros empresarios de la zona.

Así ocurrió el ataque

El ataque se registró la mañana del lunes 29 de diciembre, cuando sujetos armados interceptaron el Lamborghini Urus en el que viajaba Prieto Valencia, acompañado por su hija menor de edad y varios escoltas. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego de manera directa, provocando una intensa balacera que se prolongó durante varios minutos.

Como saldo del ataque murieron Alberto Prieto Valencia, su hija de 16 años y uno de sus escoltas. Además, otros cuatro escoltas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Investigación y posibles líneas del móvil

Autoridades estatales informaron que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque. Entre las versiones que se analizan se encuentra una posible relación con actividades ilícitas, como rifas ilegales que presuntamente operaban en el entorno del Mercado de Abastos, aunque hasta el momento no hay conclusiones oficiales.

Elementos de seguridad estatal y federal continúan con las diligencias, el análisis de evidencias y la búsqueda de los responsables del ataque, mientras el caso sigue bajo investigación.

Contexto de violencia

El hecho se suma a otros episodios de violencia armada en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en Jalisco y el impacto del crimen organizado en actividades comerciales.