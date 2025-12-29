SICT reconoce las labores de los camineros en construcción y rehabilitación de carreteras

Reparaciones en la carretera por camineros (MAKAKOVICH)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reconoció a las y los camineros como elementos fundamentales para el desarrollo económico y social de México, ya que garantizan que las carreteras funcionen adecuadamente. Es por eso que, la institución instauró desde el 17 de octubre de 1956 el monumento “Al caminero, integrador de las comunicaciones de México”. Desde entonces, cada año se le rinde un homenaje con el “Día del caminero”.

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera del presente año, hasta el mes de octubre participaron alrededor de seis mil trabajadoras y trabajadores en labores de construcción y rehabilitación de caminos.

“Desde la mínima, que es un drenaje, una alcantarilla y que no genere derrumbe, algún encharcamiento, hasta las nuevas carreteras y puentes de alta ingeniería”, destacó la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez al mencionar acerca de los beneficios sociales de las obras.

El residente de obra de conservación de carreteras del SICT Oaxaca, Jorge García Pérez, contó su experiencia durante las emergencias en las que ha participado, generadas por las lluvias. “En esos momentos no hay horarios ni descanso. Estamos ahí, junto con las cuadrillas y la maquinaria, trabajando sin parar para abrir el paso, retirar derrumbes y devolver la comunicación”, comentó.

Las y los camineros tienen la función de construir nuevas vialidades, rehabilitar las carreteras dañadas, reparar cunetas y drenajes, y sustituyen señales. Realizan labores como bandereros para guiar la vialidad en zonas de obra, pues tienen el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias de las carreteras.

En esta actividad hay diversos roles, desde ayudantes generales hasta residentes generales de obra o directores generales de área, así como personal administrativo, de limpieza y en tareas específicas como la aplicación de pintura.

La Crónica de Hoy 2025