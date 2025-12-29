SRE entrega más de mil piezas históricas y arqueológicas al INAH y AGN luego de recuperarlas del extranjero México

Recuperación de objetos históricos y arqueológicos de México México recupera más de dos mil piezas culturales desde el extranjero durante 2025 (Gerardo Peña/INAH)

Durante 2025, México consiguió la recuperación de 2,158 objetos culturales de alto valor arqueológico, histórico, artístico y documental que se encontraban fuera del país, como parte de una estrategia permanente para proteger el patrimonio nacional.

De ese total, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de su Consultoría Jurídica, realizó la entrega formal de 1,843 piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), instituciones responsables por ley de su conservación, protección y resguardo.

Las piezas fueron devueltas de manera voluntaria por particulares, instituciones académicas y museos que las tenían en su poder. Estas restituciones se lograron a través del trabajo de embajadas y consulados de México en países como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos, donde se impulsaron labores de sensibilización y cooperación internacional.

La SRE destacó que la recuperación del patrimonio cultural en el extranjero es uno de los ejes centrales del actual gobierno, al tratarse de bienes que forman parte de la memoria histórica del país y de la herencia de los pueblos originarios.

Estas acciones, señaló la dependencia, reflejan la prioridad que la administración federal ha dado a la defensa del patrimonio cultural, así como su compromiso con la preservación de la identidad nacional, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el combate al tráfico ilícito de bienes culturales.

Las piezas recuperadas representan testimonios clave de la riqueza cultural de México y aportan información valiosa para el estudio y la comprensión de las civilizaciones prehispánicas que habitaron el territorio.

Bajo la conducción del canciller Juan Ramón de la Fuente, la diplomacia mexicana ha mantenido una política de Estado que combina acciones jurídicas, culturales y diplomáticas, enfocada no solo en traer de vuelta lo que fue sustraído, sino en devolverlo a la sociedad como patrimonio público, con sentido, valor histórico y pertenencia colectiva.