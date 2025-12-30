Amílcar Olán: ¿Quién es el empresario amigo de los hijos de AMLO?

Amílcar Olán, empresario cercano a Andy López Beltrán, aparece en el centro de reportajes sobre contratos y millonarias transferencias. Esto es lo que se sabe. Especial

La historia de Amílcar Olán Aparicio no es la de un empresario común. A lo largo de los últimos años, su nombre ha surgido repetidamente en investigaciones periodísticas, reportes de inteligencia e información en redes sociales que buscan desentrañar las conexiones entre figuras del poder político y negocios multimillonarios en el país.

¿Quién es Amílcar Olán?

Olán es un hombre de negocios originario de Tabasco que ha sido señalado como amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La relación entre ambos va más allá de la amistad casual. Olán habría tenido proximidad con círculos de poder dentro de Morena, lo que lo posiciona en un entramado de intereses que combina política, negocios y conexiones personales.

Una de las piezas más difundidas de esta historia es una transferencia de 3 mil millones de pesos que, según reportes, fue detectada en una cuenta en Suiza vinculada a Olán. El dinero forma parte de una investigación sobre posibles vínculos financieros entre el senador Adán Augusto López Hernández y redes asociadas a factureras y transacciones opacas.

A partir de este suceso se ha especulado que Olán podría haber salido del país tras el aumento del escrutinio público y político sobre estas operaciones. Según esa fuente, la transferencia fue organizada por medio de una facturera supuestamente basada en Tabasco, aunque las autoridades no han confirmado todos los detalles.

Hasta ahora, ninguna investigación formal de la Fiscalía General de la República (FGR) ha resultado en una acción penal o una imputación pública contra Olán por esta transferencia; la FGR ha negado que existan carpetas de investigación abiertas en su contra por este asunto en particular, pese a la atención mediática.

Los negocios de Amílcar Olán

El nombre de Amílcar Olán ha estado ligado a otros hechos que han levantado sospechas. Un ejemplo ampliamente citado por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es la adquisición de un terreno en Villahermosa, Tabasco, frente al colegio Americano, por un precio considerablemente inferior al valor de mercado, sugerente de un posible beneficio otorgado por conexiones políticas.

En años anteriores se ha reportado que Olán obtuvo también contratos vinculados con la venta de medicamentos a través del INSABI, mediante intermediarios en gobiernos estatales de Morena, así como terrenos de alto valor cerca de infraestructuras como la Refinería Dos Bocas en Tabasco.

Estas transacciones se suman a un patrón en el que sus vínculos personales con figuras cercanas a la familia López Obrador han generado dudas sobre posibles conflictos de interés, conducta privilegiada e incluso tráfico de influencias.

Más allá de contratos y movimientos financieros, hay también señalamientos relacionados con el contrabando de hidrocarburos en Chiapas y Tabasco, un ámbito investigado por la DEA (Administración de Control de Drogas de EU) y diversas agencias mexicanas. En este contexto, Olán ha sido descrito por algunos analistas como una “bisagra” entre ciertos operadores políticos y redes de negocios más amplias, aunque no está directamente imputado en esas investigaciones.

Pese a las acusaciones mediáticas, las autoridades han negado que exista una investigación formal abierta contra Olán, y no hay registros públicos de imputaciones o autos de formal prisión relacionados con los 3 mil millones de pesos ni con sus contratos empresariales.