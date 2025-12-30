CFE alerta sobre intentos de fraudes a su nombre; llama a ignorar descuentos, regalos y más

La CFE pide a los usuarios reportar cualquier tipo de mensaje Ante cualquier duda, llama a marcar al 071 o visitar los Centros de Atención al Cliente (La Crónica de Hoy)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que han identificado distintas modalidades de intentos de ciberdelitos a su nombre, por lo que pidió a las y los usuarios hacer caso omiso de mensajes o personal que ofrece regalos, descuentos, cancelaciones de deudas y más, ya que podrían ser víctima de ciberdelincuentes haciéndose pasar por la institución o su personal.

La CFE aseguró que no pedirá información bancaria en campañas publicitarias, ni sumas de dinero transferidas a cuentas personales bajo ningún concepto. Menos aún ofrecerá altos rendimientos o ingresos, eliminación de adeudos, ni mecanismos para exentar pagos del servicio eléctrico.

“No importa si lo lees en algún portal de noticias digitales; a veces no verifican la información que publican y facilitan las estafas... Recuerda: si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es mentira”, precisó en un comunicado.

Entre las modalidades de intentos de ciberdelitos que se han identificado, a nombre de la CFE, están las siguientes:

Phishing: es un ciberataque en el que se solicita a los usuarios dar click en links de la CFE, para consultar recibos, pero que dirigen a sitios maliciosos que buscan robar la identidad.

Suelen ser plataformas para robar datos personales, que podrían ser integrados a bases de datos para extorsionar. Estos “anzuelos” pueden enviarse por correos electrónicos, mensajes SMS o en aplicaciones como WhatsApp o Facebook.

“Siempre verifica estar navegando en el sitio correcto, cfe.gob.mx, antes de proporcionar información sobre tu servicio eléctrico”.

Páginas falsas en redes sociales: con logotipos de la CFE o uso indebido de la imagen institucional, se ofrecen servicios inexistentes como descuentos o maniobras para alterar medidores y otra infraestructura eléctrica.

Falsos productos de inversión a nombre de CFE: se ofertan a través de anuncios en plataformas digitales, especialmente YouTube. Piden información bancaria confidencial o transferencias de efectivo para supuestamente “invertir en CFE”.

Sobre este punto la institución informó que el único vehículo de inversión oficial es la CFE Fibra E y jamás solicita inversionistas mediante anuncios en redes sociales, pues se necesita acceder a ella mediante intermediarios financieros autorizados.

“Gestores” de la CFE: también se han detectado personas que se hacen pasar como representantes de la CFE en las redes sociales, particularmente Facebook, para solicitar depósitos de dinero a cambio de supuestas ofertas de trabajo o apoyo en trámites del servicio eléctrico.

Descuentos o cancelaciones de adeudos con la CFE: si alguien ofrece sus servicios como intermediario para conseguir la cancelación o disminución de adeudos, podría tratarse de una estafa.

“La CFE cuenta con procedimientos para revisar adeudos y negociar esquemas de pago, pero solo en sus Centros de Atención a Clientes”.

Regalos por días festivos: si se ofrecen sumas de dinero por conmemoración de fechas festivas a nombre de la CFE, se trata de un fraude.

Rifas o concursos: existen páginas que tratan de suplantar la identidad de CFE para robar tu identidad y tu información bajo la promesa de un premio.

Falsos chats, números telefónicos o grupos de WhatsApp: la CFE reiteró que sólo tiene un único número telefónico, el 071. Todo otro número de contacto, sobre todo supuestos canales de “atención por WhatsApp”, son falsos.

Por lo anterior, la CFE pidió a los usuarios reportar cualquier conducta sospechosa al 071, sin importar que la información se encuentre en algún portal de noticias digitales, “se recomienda siempre verificar la información para evitar las estafas”.

Reiteró que las únicas cuentas oficiales de CFE en redes sociales son en Facebook: CFE Nacional; en X: cfemx; en Instagram: cfe_nacional; en TikTok: cfe_nacional y ninguna solicitará algún tipo de pago.