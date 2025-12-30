Grupo DAVISA cierra el año con consolidación y se prepara para un gran 2026 con nuevos desarrollos

Grupo DAVISA se encuentra en etapa de crecimiento empresarial

Al cierre del año, Grupo DAVISA vive una etapa clave marcada por la consolidación de proyectos y equipos, así como por una visión que entiende el desarrollo como algo que va mucho más allá de lo inmobiliario. La empresa concluye este ciclo con resultados positivos, reafirmando su compromiso con un modelo de crecimiento ordenado, responsable y centrado en las personas y en la ciudad.

El balance de este año refleja un periodo de madurez institucional y fortalecimiento operativo. Grupo DAVISA no solo cierra con proyectos sólidos y en pleno funcionamiento, sino con equipos consolidados y una narrativa clara: desarrollar espacios que se vivan, que generen comunidad y que aporten valor real al entorno urbano.

Durante este año, destaca el crecimiento sostenido de Parque Centro como un espacio vivo y en constante evolución. La llegada de nuevas marcas, nuevas inversiones y nuevos proyectos impulsados tanto por franquicias como por emprendedores y empresarios locales refrenda la confianza del sector productivo en Parque Centro como el mejor lugar para invertir y hacer comunidad en la ciudad. Proyectos como La Única, Epazote, Atmósfera Culinaria, Lulo, Atarantados, Sugoy y Press, entre otras marcas y desarrollos locales, forman parte de una oferta que continúa creciendo y diversificándose.

A esta dinámica se suma una nueva etapa de expansión. Como parte de esta evolución, Parque Centro se prepara para la llegada de una nueva torre de oficinas (EDDEN IV), un nuevo hotel y una nueva torre de departamentos, consolidando su carácter como un desarrollo integral donde conviven trabajo, vivienda, hospitalidad y vida urbana.

Otro dato relevante es que Galerías Saltillo forma parte de Parque Centro y representa la primera etapa de este desarrollo urbano. A lo largo de los años, Galerías se ha mantenido en constante evolución y crecimiento. Durante este periodo, fortaleció su oferta comercial con la consolidación de marcas y la llegada de nuevos ingresos como Boston’s Pizza, que recientemente cumplió su primer año de operaciones, así como Cantia Mueblería, Helados Santa Clara, American Eagle, Nike, Julio, Sfera, Lacoste y The Fan Town. A esta dinámica se suma la próxima apertura de Tommy Hilfiger y Hugo Boss, que reforzarán la presencia de marcas internacionales y confirma a Saltillo como una ciudad preparada para la llegada de nuevas cadenas y franquicias.

De cara a 2026, Grupo DAVISA se prepara para una nueva etapa de crecimiento. Con proyectos consolidados y una base sólida, el próximo año estará marcado por la llegada de Parque Norte, un proyecto estratégico que representa el siguiente gran paso de la empresa y la evolución natural de Parque Centro. Parque Norte se perfila como un nuevo polo de desarrollo que permitirá ampliar el impacto urbano de Grupo DAVISA, detonar nuevas inversiones y seguir construyendo ciudad bajo los mismos principios que han guiado a la compañía: orden, visión a largo plazo, sostenibilidad y generación de comunidad.

Al respecto, el Lic. Alberto Mohamar, Director General de la División Comercial de Grupo DAVISA, señaló que el objetivo es seguir creciendo de manera responsable y con una mirada de largo plazo:

“Cerramos el año con proyectos consolidados y con la certeza de que viene un gran 2026. Nuestro enfoque es claro: desarrollar con visión, fortalecer nuestros equipos y seguir construyendo espacios que se vivan y aporten al crecimiento de la ciudad”.

Con un cierre de año exitoso y una ruta definida hacia el futuro, Grupo DAVISA inicia el 2026 con nuevos retos y oportunidades, manteniendo su compromiso con un desarrollo urbano que trasciende lo inmobiliario y contribuye a una ciudad más moderna, dinámica, integrada y con mejor calidad de vida.

