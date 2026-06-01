Los Programas del Bienestar han apoyado a más de 18 millones de derechohabientes

Programas del Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, una parte de los avances de los Programas del Bienestar que el Gobierno Federal ha impulsado desde el 2019. En conjunto, toda la iniciativa ha representado una inversión de 663 mil 719 millones de pesos.

En el programa de Adultos Mayores, se encuentran más de 13 millones de derechohabientes que están siendo beneficiados con una inversión social de 526 mil 508 millones de pesos.

Para mayo del 2026, en el programa Mujeres Bienestar se han inscrito más de 2,735,776 derechohabientes. La inversión ha sido de 56 mil 969 millones de pesos.

En el caso del programa Personas con Discapacidad son un millón ochocientos mil derechohabientes y una inversión de 36 mil 266 millones de pesos.

Otro de los programas; Madres Trabajadoras, cuenta con 267 mil 563 beneficiarias con una inversión de 3mil 212 millones de pesos.

En el programa de Sembrando Vida se encuentran 416,860 derechohabientes y una inversión de 40 mil 664 millones de pesos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, dio a conocer por su parte, que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3,5 millones de personas, entre los que el 58 por ciento son mujeres y el 42 por ciento son hombres. La inversión para esta iniciativa ha sido de 168 mil millones de pesos

“Destacar además que de la participación de los jóvenes, 7 de cada 10, después de participar en programa terminan ya con una ocupación o regresan incluso al estudio o con un empleo ya propiamente formal”, añadió Bolaños López.

Para el 2026, la meta que se ha establecido consta de atender a 500 mil jóvenes; al avance que se ha dado es del 72 por ciento, es decir que ya se apoya a 362 mil.

El Programa La Escuela es Nuestra fue presentado por la directora general del proyecto, Pamela López Ruiz, quien explicó que el presupuesto estimado para el año presente es de 226 mil millones de pesos. Con dicha suma se tiene proyectada una atención a 73,811 escuelas las cuales albergan a cerca de 8.9 millones de estudiantes.

Martí Batres, Director General del ISSSTE, expusó los números del Programa La Clínica es Nuestra con el que se han beneficiado a 635 unidades, entre las que se encuentran clínicas de medicina familiar y clínicas de hospitales. Esto representa un apoyo para más de 13 millones de personas. El presupuesto para el 2026 es de 369 millones de pesos.

Con el Programa La Clínica es Nuestra se pueden adquirir sillas de ruedas, camillas, mesas de exploración, concentradores de oxigeno, equipos dentales, electrocardiógrafos y más equipo médico.