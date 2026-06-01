Huelga Monte de Piedad: ¿Quién es el nuevo director de la compañía y en qué va la situación?

Nuevo director general del NMP José Antonio Murillo Garza fue nombrado como nuevo director general del Nacional Monte de Piedad; afirmó que asumirá el compromiso de “trabajar con todos los colaboradores” para fortalecer el impacto social de la institución.

La huelga del sindicato de trabajadores y trabajadoras del Monte de Piedad cumple ocho meses este lunes, conflicto laboral que se ha extendido ante la falta de acuerdos que sean satisfactorios para las partes involucradas y cuyo impacto provocó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para nuevas oportunidades de diálogo.

Rumbo a un equilibrio entre la institución y sus personas trabajadoras en paro laboral, el Patronato nombró a José Antonio Murillo Garza como el nuevo director general del Nacional Monte de Piedad; asumirá el cargo a partir de este 1º de junio, así como la responsabilidad y reto de reactivar la institución.

José Antonio Murillo Garza: ¿quién es y por qué será el nuevo director general del Monte de Piedad?

Murillo Garza se desarrolló en diversos sectores, tales como académico, financiero y público, habiendo obtenido el título de Doctor en Economía por Rice University, institución en la que también fue profesor e investigador; dichos cargos los desempeñó igualmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En cuanto al sector público, Murillo Garza ocupó cargos directivos en el Banco de México, cuya trayectoria registra su participación en proyectos relacionados con el sistema financiero, la innovación institucional y el análisis macroeconómico para la toma de decisiones de política monetaria.

Más adelante en su carrera, se incorporó a Grupo Financiero Banorte y, en tiempos recientes, ocupó el cargo de director general en RappiCard; destacó por liderar procesos de crecimiento e innovación financiera.

De acuerdo con el Patronato del Nacional Monte de Piedad, José Antonio Murillo Garza fue seleccionado como el nuevo director general de la institución prendaria por su “experiencia en liderazgo institucional, transformación financiera y desarrollo tecnológico”, habilidades que podrían contribuir positivamente al fortalecimiento de la organización.

“Cuenta con capacidades técnicas y experiencia en la conducción de organizaciones, además de conocimiento sobre el impacto social que tiene la institución en México", señaló Carlos Zozaya, presidente del Patronato del Nacional Monte de Piedad.

¿En qué va la Huelga del Monte de Piedad y qué cambia con el cargo de Murillo Garza?

Al asumir el cargo, José Antonio Murillo Garza declaró conocer los retos actuales que envuelven a la institución y asumió el compromiso para trabajar en conjunto, fortaleciendo de esta forma el impacto social del Nacional Monte de Piedad en México.

“Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la Institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución, y con el compromiso de trabajar junto con todos los colaboradores, el Patronato, las autoridades y los distintos grupos de interés para fortalecer su impacto social", declaró el nuevo director general de la organización, resaltando la búsqueda de consolidar las capacidades institucionales y construir bases sólidas tanto para la situación presente como el futuro.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad parecen avanzar prometedoramente en el conflicto laboral tras la intervención de la STPS, cuya propuesta podría dar fin a la huelga que este lunes cumple ocho meses desde su estallido en octubre del año pasado.

Arturo Zayún, líder sindical, aseguró que la intención por parte de la STPS de formular una propuesta de solución representa “un paso positivo para las y los trabajadores”. Una vez que los líderes aprueben el dictamen, este será enviado a los demás miembros para que se decida democráticamente si se levanta la huelga.