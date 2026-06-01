Calendario junio 2026 en México: ¿Qué días serán festivos y feriados?

¿Suspensión de clases y labores? Junio contará con días feriados para algunos (Camila Ayala Benabib @Cuartoscuro)

¿Habrá descanso por el mundial? ¿Suspenderán clases? Aquí te decimos cuáles son los días festivos y feriados este mes de junio.

¿Qué días feriados hay en junio?

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), no se otorgan descansos obligatorios en el mes de junio. Sin embargo, algunos factores podrían cambiar eso este año.

Se especulaba que el 11 de junio sería declarado asueto nacional a raíz de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, no se han emitido comunicados oficiales por las autoridades ya mencionadas al respecto. Clara Brugada confirmó que en la capital día sí será feriado. Las personas que deban presentarse a trabajar ese día, lamentablemente, no cobrarán una triple jornada como es usual en días feriados según el artículo 75 de la LFT.

En el ámbito académico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco tiene programados días de descanso para los estudiantes. A pesar de esto, varios estados anunciaron ya que adelantarán el fin del ciclo escolar al 26 de junio, también debido a las celebraciones del mundial. Por suerte, los estudiantes cuyas escuelas no adelantarán el fin del ciclo escolar también contarán con el viernes 26 libre debido al Consejo Técnico Escolar (CTE) que se llevará a cabo.

Aunado a esto, se espera que el paro nacional que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afecte clases en múltiples localidades.

Más allá de 11 de junio, los trabajadores mexicanos tendrán que esperar unos meses para el próximo feriado. Los asuetos oficiales que restan en el año son los siguientes:

Aniversario de la Independencia : Miércoles 16 de septiembre

: Miércoles 16 de septiembre Aniversario de la Revolución: Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre Navidad: Viernes 25 de diciembre

¿Qué otras celebraciones hay en junio?

El hecho de que no haya puentes no significa que junio carezca de oportunidades para celebrar. Estos son lo día festivos para el mes: