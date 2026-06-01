Día de la Marina en México: ¿Por qué se celebra este lunes 1 de junio y qué se conmemora?

Día de la Marina 2026. La efeméride reconoce la importancia de México como nación marítima y el aporte de sus mares al desarrollo económico y la soberanía nacional. (Presidencia)

Desde 1942, se conmemora el Día Nacional de la Marina en el territorio mexicano. Cada primero de junio se busca reconocer el valor del sector marítimo en el país, incluyendo el comercio, la seguridad, la preservación de los mares y el turismo.

Así mismo, este día reconoce la ventajosa ubicación geográfica de México. Entre el golfo de México, Pacifico y Mar Caribe, el país resulta un punto clave en el desarrollo económico a través de la industria pesquera y la construcción naval.

Origen del Día de la Marina en México

Esta efeméride tiene su origen en un hecho histórico de hace más de un siglo. El 1 de junio de 1917, tuvo lugar el primer zarpe del vapor “Tabasco”, un buque mercante de tripulación completamente mexicana.

A partir de este hito en cumplimiento del artículo 32 de la constitución estipulando que los tripulantes de buques nacionales debían ser mexicanos por nacimiento, se consolidó la participación de marinos mexicanos en las embarcaciones con la bandera de México.

Posteriormente, 25 años después, el gobierno de Ávila Camacho oficializó esta fecha, que también sirvió de homenaje a las tripulaciones de los buques mexicanos “Potrero de Llano” y “Faja de Oro”, torpedeados y hundidos durante la Segunda Guerra Mundial por submarinos de la Alemania Nazi.

El Día Nacional de la Marina considera la conmemoración de toda actividad marítima

A diferencia del Día de la Armada en México, que tiene lugar cada 23 de noviembre, el Día de la Marina contempla el sector marítimo en todos los sentidos: