IMSS informa sobre aplicación de la prueba piloto para trabajadores de plataformas digitales 

Derechos laborales y de seguridad social a trabajadores de plataformas digitales IMSS continúa trabajando en la prueba piloto, de la aplicación para trabajadores de plataformas digitales y refrendó su compromiso de garantizar los derechos laborales y de seguridad social a todas y todos estos trabajadores (FES México)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa realizando acciones para garantizar la protección de los derechos laborales y de seguridad social de trabajadores de plataformas digitales para que gocen de las prestaciones y beneficios que les brinda la seguridad social.

Lo anterior, en el marco de la implementación de la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales, la cual entró en vigor el pasado 22 de junio, que establece que el IMSS contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de las reglas de carácter general, para que, considerando los resultados obtenidos de la prueba piloto implementada para el aseguramiento de trabajadores de plataformas digitales, se preparen las iniciativas que definirán los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones, mismas que serán sometidas a consideración del Poder Legislativo para su discusión.

Ante ello, el consejo técnico del IMSS -mediante Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270525/132.P.DIR (DOF 24/06/2025)-, aprobó las “Reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social” (Reglas), que en su numeral 10.2, al igual que el Decreto, establecen que el IMSS cuenta con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de las citadas Reglas, para que, a partir de los resultados de “la prueba piloto para el aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales”, se elaboren las iniciativas a efecto de definir los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones para ser presentadas ante el poder legislativo para su discusión.

El instituto precisó que el plazo de 180 días naturales previsto en el Decreto y las Reglas marca el punto de partida para que el IMSS con base en los resultados de la prueba piloto, determine los elementos necesarios para iniciar los trabajos para preparar las iniciativas de reforma del marco legal para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social relacionadas con las plataformas digitales.

Además, la terminación del plazo referido no significa que la prueba piloto concluyó, ya que hasta que no se emitan nuevas directrices, continuará aplicándose en beneficio y protección de los trabajadores en cuestión, a fin de brindarles protección en seguridad social.

El IMSS refrendó su compromiso para llevar a cabo la ampliación de la cobertura de seguridad social y el proceso de formalización laboral en la economía digital de México, en beneficio de las y los trabajadores de plataformas digitales.