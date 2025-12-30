Producción para el Bienestar 2026: fechas y documentos para actualizar tus datos y no perder el apoyo

Producción para el Bienestar: Fechas y documentos para actualizar tus datos y asegurar el apoyo en 2026 (Cuartoscuro)

Conoce las fechas, sedes y requisitos esenciales para mantener el apoyo de hasta 10 mil pesos que el programa otorga a productores del campo. — ¿Eres beneficiario o beneficiaria del programa Producción para el Bienestar 2026, que otorga un estímulo económico anual de hasta 10 mil pesos a productores del campo mexicano? Deberás actualizar tu información para no quedarte sin el apoyo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) anunció que los beneficiarios del estimulo, deberán actualizar sus datos antes de las fechas limite para mantener el apoyo el año entrante.

Aquí te compartimos las fechas y documentos necesarios para para realizar la actualización correspondiente.





Producción para el Bienestar 2026: fechas para actualizar tus datos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estableció un calendario para que los beneficiarios realicen el trámite en las sedes asignadas.

Los productores de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas y Nayarit que no actualizaron su información en diciembre tendrán una nueva oportunidad del 9 al 16 de enero de 2026.

¿Dónde deben acudir los beneficiarios del programa para actualizar sus datos?

Los interesados deberán presentarse en alguna de las siguientes sedes:

Oficinas de Representación de la Secretaría de Agricultura (OREF)

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)

Distritos de Desarrollo Rural (DDR)

La ubicación exacta de cada oficina en tu estado y municipio puede consultarse en el Directorio oficial de la Secretaría de Agricultura.





Producción para el Bienestar 2026: Documentos requeridos para actualizar tus datos

Para actualizar tus datos en el padrón del programa, deberás presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad)

Documento que acredite la posesión o titularidad de la tierra

Coordenadas geográficas de la parcela

Además, te podrán solicitar información complementaria como hectáreas trabajadas, cultivos sembrados, régimen hídrico y ciclo agrícola.





¿Qué pasa si no actualizo mis datos en el padrón del Programa?

Actualizar la información no es solo un trámite, es un requisito para mantener el beneficio, pues de acuerdo con la dependencia, de esta manera se consolida el lazo entre la Secretaría de Agricultura y los beneficiarios.

Por lo que, quienes no realicen la actualización no recibirán el apoyo económico programado para abril de 2026.

Por lo que resulta de vital importancia que los agricultores y agricultoras del campo mexicano actualicen su información, ya que muchos dependen de este incentivo para continuar con su producción.

Además, el alza en los costos de cultivo —especialmente en la producción de maíz— hace aún más necesario que los productores cuenten con estos apoyos para sostener las labores agrícolas.