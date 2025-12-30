Tres empresas sancionadas por dar información falsa para obtener licitaciones públicas

Raquel Buenrostro Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (Presidencia)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó e inhabilitó a tres empresas por proporcionar información falsa en licitaciones públicas realizadas ante dependencias del Gobierno federal, según informó la dependencia mediante el un comunicado oficial.

Las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V., Gen Industrial, S.A. de C.V. y Escore Alimentos, S.A. de C.V., las cuales quedaron impedidas para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o para celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En el caso de Ravisa Autos del Oriente, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Economía impuso una multa de 175 mil 367 pesos, además de una inhabilitación por tres meses, luego de que la empresa proporcionara información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick up doble cabina, nuevas, transmisión 4x4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad fue detectada en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y entero de descuentos. La notificación de la sanción de este caso, se realizó el 18 de diciembre de 2025.

Por su parte, el OIC en la Secretaría de Salud sancionó a Gen Industrial, S.A. de C.V. y Escore Alimentos, S.A. de C.V. con una multa de 157 mil 685 pesos y una inhabilitación por tres meses a ambas.

En el caso de Gen Industrial, la sanción derivó de la entrega de información falsa en la documentación presentada para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, relacionada con el “Servicio de Recolección de Residuos” y cuya notificación se efectuó el 18 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, Escore Alimentos incurrió en la presentación de información falsa en la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, correspondiente a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”, específicamente en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en este caso la notificación se realizó el 19 de diciembre.

Las sanciones fueron publicadas este 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, y las tres empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas se emitieron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Asimismo, se precisó que las personas morales sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, sin embargo no se espera que estas lleguen a proceder ya que la dependencia encargada reitera que las medidas han sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, subrayó la dependencia.