Gobierno le “cumple” a los gamers: no habrá impuestos a videojuegos y tendrán subsidio del 100%

El 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este beneficio aplica para la enajenación y prestación de servicios vinculados con videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, catalogados como no aptos para menores de 18 años.

El documento se fundamenta en artículos de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IEPS, destacando que el Estado debe fomentar la competitividad económica y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El estímulo busca suavizar la carga tributaria ante la entrada en vigor del impuesto específico para este tipo de videojuegos a partir del 1 de enero de 2026.

Este impuesto, aprobado previamente en noviembre de 2025, grava tanto la venta al público de videojuegos físicos con contenido para adultos, como los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, ya sea por empresas extranjeras sin sede en México o por residentes en el país. Sin embargo, el nuevo Decreto concede un estímulo equivalente al 100% del IEPS que se debería pagar por estas operaciones.

Para que dicho beneficio sea válido, es indispensable que los contribuyentes no trasladen el impuesto a los consumidores. Es decir, no pueden cobrarle al comprador una cantidad adicional correspondiente al IEPS. El estímulo será acreditable, pero no generará devoluciones ni compensaciones por parte del fisco, por lo que se trata de un beneficio de aplicación directa, no reembolsable.

Además, el Decreto exime de ciertas obligaciones formales a los vendedores y prestadores de servicios que apliquen el estímulo. Por ejemplo, quienes ofrecen acceso o descarga digital de estos videojuegos quedan relevados de cumplir artículos específicos relacionados con declaración y control del impuesto, y no serán sujetos a bloqueos de plataformas digitales por esta causa.

No obstante, la medida no los libera de obligaciones en materia de IVA. Los prestadores de servicios digitales que operen en México o desde el extranjero deberán seguir cumpliendo conforme al Capítulo III Bis de la Ley del IVA y demás disposiciones correspondientes, por lo que el estímulo no implica una exención tributaria total.

El Decreto también precisa que el estímulo no se considerará ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), evitando así que el beneficio derive en un aumento indirecto de la carga fiscal del contribuyente. Por su parte, el SAT tendrá la facultad de emitir reglas adicionales para garantizar la correcta aplicación de esta política.

Finalmente, se establece que esta disposición entra en vigor el 1 de enero de 2026, siendo firmada el 30 de diciembre de 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora. Con ello, se formaliza un estímulo fiscal enfocado específicamente en la industria de los videojuegos para adultos, tanto física como digital, en un contexto de regulación y recaudación más estricta para este tipo de productos.