Nacional

De acuerdo con información difundida por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, estos son los tramos carreteros con afectaciones registradas este miércoles 31 de diciembre de 2025

Miércoles 31 de diciembre: estas son las carreteras bloqueadas o con afectaciones en México

Por Santiago Altuzarra
Miércoles 31 de diciembre: estas son las carreteras bloqueadas o con afectaciones en México FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

Con el cierre de 2025 y la llegada de las festividades decembrinas, miles de mexicanos se desplazan por carretera para visitar a sus familias o disfrutar de unos días de descanso, lo que ha provocado un incremento significativo en el flujo vehicular en autopistas y carreteras del país.

Ante este escenario, se presenta una actualización sobre el estado actual de las principales vías a nivel nacional.

  • Carretera Aguascalientes - Zacatecas
  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 95, dirección Cuernavaca
  • Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque
  • Autopista Isla - Acayucan, km 144, dirección Isla
  • Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 227, dirección Acatzingo

Recomendaciones para viajar por carretera

Ante el incremento del flujo vehicular en esta temporada, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para quienes planean viajar por carretera o autopista:

  • Revisar la presión de los neumáticos y los niveles de aceite antes de salir
  • Contar con seguro vehicular vigente y de cobertura amplia
  • Identificar rutas de emergencia y puntos de auxilio
  • Mantenerse informado a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales

Tendencias