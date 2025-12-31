Miércoles 31 de diciembre: estas son las carreteras bloqueadas o con afectaciones en México FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

Con el cierre de 2025 y la llegada de las festividades decembrinas, miles de mexicanos se desplazan por carretera para visitar a sus familias o disfrutar de unos días de descanso, lo que ha provocado un incremento significativo en el flujo vehicular en autopistas y carreteras del país.

Ante este escenario, se presenta una actualización sobre el estado actual de las principales vías a nivel nacional.

Carretera Aguascalientes - Zacatecas

#TomePrecaución en #Zacatecas se registra cierre de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 115+200 de la carretera Aguascalientes - Zacatecas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/iLMjMJskDh — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 31, 2025

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 95, dirección Cuernavaca

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 95, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 31, 2025

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16. Reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, sin reporte de incidentes. En la zona se registra carga vehicular en dirección Cosoleacaque.… — CAPUFE (@CAPUFE) December 31, 2025

Autopista Isla - Acayucan, km 144, dirección Isla

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 144, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de camioneta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 31, 2025

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 227, dirección Acatzingo

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 227, dirección Acatzingo. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Sin embargo, continúa carga vehicular muy intensa. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad.… — CAPUFE (@CAPUFE) December 31, 2025

Recomendaciones para viajar por carretera

Ante el incremento del flujo vehicular en esta temporada, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para quienes planean viajar por carretera o autopista: