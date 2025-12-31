Plan Michoacán: detienen a 9 y aseguran armamento

Detenidos Personas detenidas con armamento. (SSPC)

Autoridades detuvieron a nueve personas y aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos y tres vehículos, en Michoacán.

Los agentes mantienen recorridos de reconocimiento a pie y patrullajes preventivos en huertas de aguacate de los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, con el objetivo de brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios.

Del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, como resultado de las acciones coordinadas entre las autoridades, se realizó la detención de 287 personas, así como el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Y 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética; además, se desmantelaron 18 campamentos y se inhabilitaron 43 tomas clandestinas.