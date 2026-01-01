Aeropuerto Internacional Benito Juárez: acciones y logros de 2025

. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante 2025, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) registró avances significativos en infraestructura, seguridad y servicio a pasajeros. A lo largo del año se realizaron obras de remodelación en sus terminales, convenios de colaboración y mejoras operativas que consolidan su papel como el principal aeropuerto del país.

Reconocimientos y nombramientos

En enero, la consultora Cirium reconoció al AICM como el tercer aeropuerto más puntual a nivel global en 2024.

En marzo, la Secretaría de Marina designó al Almirante Juan José Padilla Olmos como nuevo Director General del aeropuerto.

Remodelaciones y obras

En abril se anunciaron las empresas ganadoras para la remodelación de Terminal 1 y Terminal 2, iniciando trámites y procedimientos.

En mayo comenzaron los trabajos de remodelación, divididos en dos fases que se extenderán hasta 2026.

En junio inició la remodelación de la sala “B” de T1 y la zona del aerotrén de T2.

En agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en operación el Módulo XI de T1.

En septiembre y octubre se cerraron accesos y salas de última espera en ambas terminales para su intervención integral.

En diciembre se pusieron en operación 12 nuevas puertas de embarque en T1.

Seguridad y protección

En mayo, el Servicio de Protección Federal se incorporó a las labores de vigilancia en la zona federal del aeropuerto.

En octubre, la SSC de la Ciudad de México y el AICM firmaron un convenio para fortalecer la seguridad e inteligencia operativa.

A lo largo del año se realizaron tres simulacros de seguridad operacional en coordinación con autoridades y aerolíneas.

Convenios y atención a usuarios

En julio, el Grupo Aeroportuario Marina y la CNDH firmaron un convenio para promover derechos humanos, inclusión y accesibilidad.

En noviembre, el AICM abrió líneas de atención en tiempo real para quejas y solicitudes de apoyo de los usuarios.

Datos relevantes del AICM

Pistas: 2 principales (5R/23L y 5L/23R).

Terminales: 2.

Posiciones de contacto y remotas: 107.

Calles de rodaje: 32.

Tráfico aéreo y pasajeros

Pasajeros: 45.3 millones en 2024; 40.6 millones de enero a noviembre de 2025.

Operaciones comerciales: 302,542 en 2024; 271,598 de enero a noviembre de 2025.

Carga: 240,034 toneladas en 2024; 230,269 toneladas de enero a noviembre de 2025.

El 2025 fue un año de transición para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, marcado por reconocimientos internacionales, cambios en su administración y un ambicioso programa de remodelación que busca mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes de América Latina.