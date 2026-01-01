Aplaude AMDA cancelación de medida que legalizaba “autos chocolate”; “impactó negativamente nuestro mercado”

Se acabó la facilidad para legalizar un auto usado de procedencia extranjera. CUARTOSCURO (Dueños de vehiculos de los llamados "Chocolates", se manifestaron en la plancha del zócalo en demanda de la legalización de sus unidades. FOTO: Pedro Mera/CUARTOSCURO.COM/Pedro Mera)

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) aplaudió la derogación del decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que permitió la entrada al país de unos tres millones de autos de los llamados “chocolate” que impactó de manera negativa al mercado interno pues con ese decreto accedieron al territorio nacional millones de “unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia” pero al mismo tiempo afectaron la seguridad vial del país.

El organismo encabezado por Guillermo Rosales aseguró que esta medida del gobierno de la presidenta Sheinbaum dará certidumbre al mercado interno pues se elimina la regularización de lo ilegal y ahora quienes busquen legalizar un auto usado de procedencia extranjera deberá ceñirse a la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.

Dicha normatividad que aplica desde el 2011 –agrega--implica reglas más claras, seguras y el pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades.

La AMDA reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el Decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba y se dijo lista para colaborar con la autoridad en temas pendientes como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehícular (REPUVE), además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades

El sector automotriz consideró que con la derogación de Decreto que fomentaba la irregularidad, regresará el orden a la importación legal de vehículos en territorio nacional.

Según cifras de la AMDA, dos millones 987 mil 839 vehículos “en calidad de contrabando” obtuvieron placas para circular por todo el país gracias al decreto de López Obrador que puso en marcha desde enero del 2022 y que se extendió en varias ocasiones durante el sexenio del tabasqueño.