Concluye con éxito examen de ingreso al SPEN; más de 11 mil aspirantes presentan evaluación aplicada por el Ceneval

El INE informó que concluyó de manera satisfactoria la aplicación del examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional.

El proceso para formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) avanzó este fin de semana con la aplicación del examen de conocimientos del Concurso Público 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la jornada se desarrolló de manera ordenada en todo el país y contó con la participación de 11 mil 639 personas aspirantes.

Las evaluaciones se realizaron en sedes distribuidas en las 32 entidades federativas, donde las y los participantes acudieron para continuar con el procedimiento de ingreso al sistema del INE.

Sin contratiempos

El organismo electoral destacó que la aplicación del examen transcurrió de forma satisfactoria y que durante la jornada se brindó acompañamiento a quienes lo requirieron.

Asimismo, se implementaron diversos ajustes razonables para garantizar la participación de personas con algún tipo de discapacidad, quienes recibieron apoyo en las propias sedes de aplicación para realizar la evaluación en condiciones adecuadas.

CENEVAL movilizó a más de 560 personas

Para hacer posible esta etapa del concurso, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) desplegó a más de 562 personas aplicadoras y directivas encargadas de la operación del instrumento de evaluación en las distintas sedes del país.

Por su parte, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y de las Juntas Locales Ejecutivas, coordinó las labores de logística, recepción de aspirantes, acompañamiento y organización institucional para contribuir al buen desarrollo de la jornada.

El Instituto también agradeció la colaboración de las instituciones educativas que fungieron como sedes para la aplicación del examen en las 32 entidades federativas.

Señaló que la disposición de estos espacios permitió que las personas aspirantes realizaran la prueba en condiciones adecuadas.

Además, reconoció el trabajo del personal directivo, académico, administrativo y operativo de dichas instituciones, así como de quienes integran las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE, cuya participación fue clave para el desarrollo exitoso de esta etapa.

El Concurso Público 2026 representa la vía primordial para incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante un procedimiento sustentado en principios como la igualdad de oportunidades, el mérito, la certeza, la objetividad, la legalidad, la imparcialidad y la transparencia.

Con la conclusión de la aplicación del examen de conocimientos, el INE continuará con las siguientes etapas del proceso de selección, con el objetivo de fortalecer la integración del SPEN y garantizar que quienes se sumen al Instituto cuenten con los conocimientos, competencias y capacidades necesarias para contribuir a la función electoral y ofrecer a la ciudadanía un servicio profesional y de calidad.