Aumento salario mínimo 2026: Estas son las profesiones que recibirán más dinero a partir de hoy (Agencia EFE)

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) confirmó que, a partir del 1 de enero de 2026, habrá un incremento del 13% al 5%, dependiendo de la zona, en el salario mínimo general, así como en los salarios mínimos profesionales, de oficios y trabajos especiales.

Además, el Gobierno Federal publicó la lista de 61 profesiones, oficios y trabajos especiales que recibirán un aumento directo en sus salarios.

Con la llegada de 2026, este aumento ya se aplica para muchos trabajadores profesionales y de oficios en el país, por lo que te compartimos la lista de las profesiones que recibirán más dinero a partir de hoy.

¿De cuánto fue el aumento en el salario mínimo para 2026?

De acuerdo con lo anunciado por la CONASAMI, el salario mínimo general aumentará un 13%, alcanzando los $315.04 pesos diarios en la mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) —que comprende Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— el aumento será del 5%, llegando a $440.87 pesos diarios.

Salarios mínimos profesionales 2026: profesiones con mayor incremento

Estos salarios aplican a oficios y profesiones que tienen salario mínimo especial establecido por la CONASAMI, con montos diarios vigentes al 1 de enero de 2026.

A continuación, el Top de las profesiones con salarios más altos en el país, de acuerdo el incremento por región: ZLFN / Zona General

Reportero en prensa diaria impresa — $705.46 / $705.46

Reportero gráfico en prensa diaria impresa — $705.46 / $705.46

Técnico trabajador social — $440.87 / $405.82

Operador de draga — $440.87 / $384.25

Operador de buldózer o traxcavo — $440.87 / $380.74

Oficial mecánico automotriz — $440.87 / $375.35

Secretario auxiliar — $440.87 / $374.60

Chofer de camión de carga — $440.87 / $370.90

Cocinero mayor en restaurantes y fondas — $440.87 / $368.05

Yesero oficial — $440.87 / $339.20

La lista completa de los 61 salarios mínimos profesionales puede consultarse en la tabla oficial de CONASAMI.

Respaldo legal al aumento del salario mínimo en México: lo que protege a los trabajadores en 2026

El aumento al salario mínimo en 2026 cuenta con respaldo legal en la Ley Federal del Trabajo y fue aprobado por la CONASAMI, organismo encargado de fijar los montos salariales en el país.

Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ajuste es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores. No acatarlo puede derivar en multas y sanciones.

Los trabajadores que enfrenten irregularidades pueden acudir a la PROFEDET o a la STPS, donde reciben asesoría y defensa legal gratuita.