Cancela Sheinbaum programa de AMLO que legalizaba “autos chocolate” desde 2022

Termina programa de legalización de "autos chocolate". (Cuartoscuro)

Cuatro años después, el gobierno de Claudia Sheinbaum canceló el programa que promulgó su antecesor Andrés Manuel López Obrador que permitía la regularización de autos usados de Estados Unidos y Canadá importados irregularmente, que permitió legalizar –según cifras del sector automotriz, alrededor de 2.5 millones de los llamados “autos chocolates” que circulan por territorio nacional.

En medio de los reclamos de la industria automotriz por considerarse una competencia desleal en la comercialización unidades, la presidencia de Claudia Sheinbaum dio marcha atrás al decreto de López Obrador que en noviembre pasado había extendido el plazo de importación de este tipo de “autos chocolates” hasta diciembre del 2026.

Con ello, a través del decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidencia de la República derogó a partir de este 1 de enero, dicha ampliación lo que marca el cierre definitivo de un programa que puso en marcha López Obrador en enero del 2022, y que según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) generó corrupción y era un instrumento utilizado para el contrabando.

El polémico programa se puso en marcha para beneficiar a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo.

El decreto presidencial instruye diversas acciones a las dependencias correspondientes en relación a la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el articulado por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Ahora la importación de autos se dará bajo el amparo de las reglas del TMEC que establece límites de antigüedad y condiciones físico mecánicas para circular en territorio mexicano.

La medida ya generó la molestia de los importadores de unidades usadas que utilizaban este instrumento para ingresar autos a México de los llamados “chocolates” , pues gozaban de diversos beneficios como placas gratuitas y un costo de importación insignificante.

El presidente de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, expuso que no existía “justificación alguna para mantener la legalización del contrabando automotriz”.

Este programa habían permitido legalizar más de 3 millones de unidades hasta agosto de 2025, pero según cifras de la AMDA, al cierre del 2025 este número se elevó a 3.5 millones de unidades de los llamados “autos chocolates”

El programa facilitaba la importación permanente de vehículos, mayormente de Estados Unidos, con un costo fijo de 2,500 pesos por unidad, generando una recaudación total estimada en más de 7,500 millones de pesos, destinados a infraestructura como pavimentación en municipios clave.

Con el decreto en vigor desde el 1 de enero de 2026, los vehículos extranjeros usados ahora deben someterse a las estrictas normas de comercio exterior, incluyendo aranceles elevados y certificaciones ambientales bajo el T-MEC.