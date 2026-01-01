¿Quién era Camila Mendoza Olmos? La joven mexicana desaparecida que fue hallada sin vida en Texas (carloscornejov)

La noche del martes 30 de diciembre de 2025, autoridades del condado de Bexar, Texas, localizaron el cuerpo sin vida de Camila Mendoza Olmos, la joven de origen mexicano de 19 años, reportada como desaparecida el 24 de diciembre, en un condado cerca de San Antonio, Estados Unidos.

La identidad fue confirmada posteriormente por autoridades del condado, quienes indicaron que el cuerpo fue encontrado en un terreno perteneciente a una empresa local de materiales para jardinería.





¿Quién era Camila Mendoza Olmos?

Camila tenía doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), residía en el condado de Bexar, San Antonio, Texas, pero tenía familiares en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo a familiares, la joven tenía planes de continuar sus estudios universitarios. Sin embargo, padecía desde hace tiempo de una profunda depresión y ansiedad.

Tras su desaparición, vecinos, amigos y organizaciones se unieron a su búsqueda.

La alerta Clear fue activada bajo protocolo de riesgo inminente, e incluso la organización sin fines de lucro FIEL participó en el rastreo.

¿Qué le pasó a Camila Mendoza Olmos?

De acuerdo a la revista People, Camila fue vista por última vez al salir de su vivienda al noreste del condado de Bexar en San Antonio, Texas, alrededor de las 6:58 a.m. del 24 de diciembre, en vísperas de noche buena.

Uno de los elementos que alertó a las autoridades fue que la joven salió sin su iPad ni su teléfono móvil, solo con las llaves de su auto, pero decidió ir a pie en lo que señalan familiares, era una caminata habitual. Sin embargo, la joven de origen latino, nunca regreso a casa.

En videos captados por cámaras de seguridad de la zona, se observa a Camila caminando sola por la orilla de la carretera.

Por este motivo, la Oficina del Sheriff del condado de Bexar, emitió la ficha de búsqueda y desplegó un operativo en coordinación con el FBI y el Departamento de Seguridad Pública, para dar con su paradero.

Sin embargo, el cuerpo sin vida de Camila Mendoza Olmos, fue hallado durante las labores de búsqueda iniciadas tras su desaparición.

Finalmente, la autopsia realizada por el médico forense de la Oficina del Alguacil de Bexar determinó que la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza.





Autoridades determinan que la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos fue suicidio

El sheriff Javier Salazar informó que en la escena se localizó un arma de fuego y se concluyó que la muerte de Camila fue autoinfligida.

De acuerdo con declaraciones del sheriff Javier Salazar, la joven padecía depresión, ansiedad y episodios de ideación suicida.

Medios como HC señalaron que los investigadores detectaron que enfrentaba “problemas internos importantes, incluyendo ansiedad y angustia emocional extrema”.

El caso ha generado conversación internacional sobre la salud mental y la importancia de su atención en jóvenes.

Familiares, amigos y organizaciones civiles dedicadas a la protección y el cuidado de la salud mental en jóvenes enviaron mensajes de apoyo y muestras de solidaridad a la familia de Camila.

Su caso deja ver la crisis de depresión y ansiedad que afecta actualmente a la juventud, despertando conciencia sobre la importancia de generar entornos saludables y reforzar los espacios de atención en salud mental para combatir estos padecimientos que impactan a jóvenes en todo el mundo.