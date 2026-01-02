Infonavit construirá viviendas de 600 mil pesos con el programa Vivienda para el Bienestar

Mediante el programa Vivienda para el Bienestar, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsará la construcción de hogares con el objetivo de hacer más accesible la vivienda propia.

De acuerdo con una tarjeta informativa presentada por el Infonavit, se trata de viviendas construidas con materiales de buena calidad, ubicadas en zonas bien conectadas y que cuentan con todos los servicios básicos.

Los inmuebles contarán con las siguientes características:

Dos recámaras, sala-comedor y baño completo.

Servicios de agua potable, drenaje, electricidad y conexión con el transporte público

Áreas de convivencia comunitaria que favorezcan la integración social, como zonas verdes y estacionamiento

Construcción que cumpla con las normas oficiales de seguridad.

Superficie mínima de 60 metros cuadrados.

El organismo destacó que el costo promedio de las propiedades es de 600 mil pesos y enfatizó que el objetivo del programa es “reducir el rezago habitacional provocado por la falta de vivienda accesible para las personas de menores ingresos”.

Para acceder a una de estas viviendas, los trabajadores deberán cumplir con tres condiciones:

Tener por lo menos seis meses de antigüedad laboral.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos al mes.

No contar con un crédito vigente con el Infonavit.

Asimismo, se subrayó la importancia de que los interesados mantengan actualizados sus datos personales como número telefónico, correo electrónico y dirección en Mi Cuenta Infonavit.

La entrega de estas viviendas comenzó en octubre de 2025. El Infonavit informó que la disponibilidad puede variar dependiendo de la región y del desarrollo habitacional.

Con este programa, la institución refuerza su carácter social como parte de la política de vivienda impulsada por el Gobierno federal.