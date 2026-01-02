Las remesas en México registran una caída del 5.1% interanual hasta noviembre de 2025

Ingreso de remesas

El Banco de México emitió el Reporte Analítico de Ingresos y Egresos por Remesas del mes de noviembre de 2025, donde se observó un retroceso anual del 5.7 por ciento resultado de la combinación de un descenso de 7.9% en el número de envíos y de un alza de 2.4% en el monto de la remesa promedio.

La institución informó que el monto acumulado de los ingresos por remesas en los primeros once meses de 2025 se ubicó en 56,469 millones de dólares, cifra menor a la de 59,523 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2024 y que significó una reducción anual de 5.1%.

Este fenómeno se atribuye a que, durante el segundo gobierno de Donald Trump, impuso un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares el pasado mes de junio.

Antes de esta medida, México seguía una racha de once años de incrementos anuales en las remesas tras terminar 2024 con un récord de 64.745 millones de dólares, pero en marzo de 2025 cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, de acuerdo con EFE.

Banxico dio a conocer que en el periodo enero – noviembre de 2025, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, al registrar un nivel de 55,966 millones de dólares. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.7 y 0.2% del monto total, respectivamente, al ubicarse en 384 y 119 millones de dólares, en el mismo orden.

Respecto a las remesas enviadas de México al exterior, en noviembre la cifra se ubicó en 91 millones de dólares, las cuales se originaron de 240 mil operaciones, con un envío promedio de 377 dólares. De esta manera, los egresos por remesas presentaron una disminución anual de 1.2%, resultado neto de una caída de 5.0% en el número de transferencias y de una expansión de 3.9% en el valor de la remesa promedio.