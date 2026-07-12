Alejandro Encinas objeta exculpa de la CNDH al Ejército en el caso Ayotzinapa

Alejandro Encinas (Mario Jasso)

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitiera una recomendación en la que exculpa al Ejército de participar en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas lanzó un mensaje en X para recordar que elementos de las fuerzas armadas en ese momento fungen como infiltrados en la escuela Rural Raúl Isidro Burgos.

Encinas, quien encabezará la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa cuando era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de López Obrador, recordó que el soldado Julio Cesar López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos— estaba adscrito al Órgano de Búsqueda de Información “con fachada de alumno”, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, según refieren documentos oficiales.

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Ayuda para la memoria:



El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), “con fachada de alumno”, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales.



Abro hilo:#Ayotzinapa pic.twitter.com/Cn82XCYlfv — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) July 12, 2026

Pruebas que demostrarían que el Ejército mantenía bajo vigilancia a los estudiantes normalistas previo a su desaparición, por lo que, objetivamente, no se podría dejarlos fuera del caso como lo ha hecho el órgano bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra.

En la recomendación de la CNDH se dejan de lado todos los informes realizados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de sociedad civil, con la justificación de que se está tratando de impulsar una “antiverdad” que responsabiliza al Ejército por la desaparición de los 43.

La Comisión ha recibido numerosas críticas por su conclusión y su actuar al lanzar la recomendación sin previo aviso y sin una presentación oficial, analistas afirman que el órgano defensor de los Derechos Humanos ha perdido su autonomía.