México repatria los cuerpos de cuatro marinos fallecidos en accidente aéreo en Texas

Llegan los cuerpos de los cuatro marinos mexicanos que murieron en accidente aéreo en Texas La Secretaría de Marina (Semar) rindió homenaje de cuerpo presente. (@HelisutCordova @Vicente_Galvez)

La Secretaría de Marina (Semar) rindió homenaje a los cuerpos repatriados de los cuatro marinos que perdieron la vida en el accidente aéreo de Galveston, Texas, el pasado 22 de diciembre.

Los marinos mexicanos formaban parte de la tripulación de la aeronave que trasladaba a un niño de dos años de origen mexicano, quien sería atendido por quemaduras por el apoyo médico especializado que ofrece la fundación Michou y Mau, en la ciudad de Galveston, Texas, Estados Unidos.

En el accidente aéreo, dónde perdieron la vida seis personas, incluyendo al menor, únicamente sobrevivieron Miriam Rosas Padilla, madre del bebé, y la enfermera que la acompañaba.

La Secretaría de Marina Armada de México rinde homenaje a los cuatro marinos fallecidos en Texas

El avión con destino a México, que trasladó los cuerpos de los marinos, partió este viernes 2 de enero desde el Aeropuerto Internacional de Schoes.

Tras su llegada a territorio mexicano, la Semar organizó una guardia de honor encabezada por autoridades navales, así como un toque de silencio y honores fúnebres a cargo de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo en el edificio sede de la Secretaría de Marina, en presencia de los familiares de los marinos fallecidos, del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de diversos funcionarios.

Mediante un comunicado oficial, la Semar expresó su sentir por la pérdida de los integrantes de la institución fallecidos en el accidente del 22 de diciembre:

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta la pérdida de cuatro marinos fallecidos en actos del servicio, cuyo ejemplo deja un legado que habremos de recordar. Sus nombres quedan inscritos en la bitácora naval de quienes honran a la nación con valor e integridad”, expresó la dependencia mediante un comunicado.