La Casa Blanca pide empatía a Sheinbaum por los agentes fallecidos en Chihuahua

La Gobernadora de Chihuahua Maru Campos en funeral de los fallecidos tras operativo contra el narcotráfico (@MaruCampos_G/x)

La Casa Blanca pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum mostrar “un poco de empatía” por los dos agentes estadounidenses fallecidos durante una operación antinarcóticos en Chihuahua.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.

Sheinbaum informó este martes que su Gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

La portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos”.

“Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo”, enfatizó Leavitt.

La controversia creció cuando The Washington Post expuso que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico.

El republicano ha sugerido varias veces la posibilidad de que Estados Unidos intervenga dentro del territorio mexicano en contra del narcotráfico, algo que el Gobierno de Sheinbaum ha rechazado para defender la soberanía del país.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que las autoridades desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.

Asimismo, precisó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento.